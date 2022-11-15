Сиамский близнец из Челябинска родила сына

Анна рада появлению сына.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
...1990 год – переполох в челябинском роддоме. Родились сиамские близнецы. Аня и Таня Коркины срослись животами, и у них была одна печень на двоих. Врачи провели уникальную операцию по разделению. Напутствие в те годы было одним – лишь бы выжили.
И – выжили! Выросли. Сейчас им по 32 года. Аня Коркина работает сборщиком датчиков на одном из приборостроительных предприятий. Таня – флорист. Сегодня сестры и внешне и по характеру, совершенно не похожи друг на друга, но постоянно общаются. И очень близки. Настолько, что когда Аня забеременела, Таня испытывала схожие по состоянию здоровья чувства:
− Когда Аня была беременна, у нее изжога и у меня. И было так больно, когда у нее схватки начались и оперировали ее. Пила обезболивающие! Очень ждала, когда она уже родит, − признается Таня.
У Ани и Тани особенная связь.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Анна и маленький Тимур встречают нас в палате роддома. Анна поправляет одеяльце.
− Иногда день с ночью путает. Ночью не дает спать маме, а в целом все хорошо, − улыбается Анна, глядя на посапывающего малыша.
Анна признается: первого УЗИ очень боялась – вдруг двойня и вдруг сиамские близнецы.
- Мне двойню не надо, только одного! Мама успокаивала.
Анна провела в больнице 10 дней после родов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Беременность и роды для Ани стали сродни чуду, - семь лет пытались завести детей с мужем Вячеславом, но безуспешно. Правда, не факт, что причиной стали перенесенные в детстве операции и долгое лечение. Были проблемы, как у многих женщин с обычной, в отличие от Анны, судьбой.
- Врачи поставили диагноз, что одна маточная трубка не проходима, но все равно могу забеременеть. Три года пытались. Потом попала в больницу – была замершая беременность. И потом еще долго не получалось. Я думала, что никогда не будет ребенка...
Анна и Тимур перед выпиской.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но все получилось.
− Я с ней был все время родов. Для меня она теперь не просто жена, а мать-героиня. Видел, как ей было тяжело, как она старалась, − признается отец ребенка Вячеслав.
Малыш родился крупным – почти четыре килограмма. Кстати, сестры Аня и Таня вместе весили примерно столько же. Из-за больших размеров ребенка врачи решили делать Анне кесарево сечение.
Вячеслав называет Анну героиней.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Об этом в свое время много писали местные газеты: Аня и Таня родились со срощенными животами и одной на двоих печенью. До 1990 года ни одну пару сиамских близнецов в России не удавалось разделить так, чтобы выжили оба ребенка. Но настоящее чудо сотворил челябинский хирург Лев Новокрещенов. Он разработал уникальный метод по разделению сиамских близнецов с одной печенью. Работать приходилось с каждым сосудиком.
В семье Коркиных хранится много детских фотографий. Большинство сделаны врачами. Таня принесла для нас большой альбом с приклеенными черно-белыми фото. На одной страничке малышки еще сросшиеся, на другой – после успешной операции по разделению.
Малышек разделили через месяц после рождения.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
− Мы очень благодарны хирургу Льву Новокрещенову. А теперь мы выросли, Аня родила, − Таня с букетом цветов тоже встречает сестру.
Таня сейчас занимается флористикой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сам Лев Новокрещенов не дожил до этого времени. Но на больнице установлена памятная табличка с его фамилией, а дочь тоже работает врачом и встречалась с сестрами-близняшками.
Врачи, в честь которых назвали Анну и Татьяну.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
− История для нас как таковая абсолютно уникальная – потому что это единственная пара сиамских близнецов, рожденная в Челябинске. А что касается в общем и целом, то опасений не было, потому что она обычный человек. Все исследования проводили так же, как остальным родителям, - говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы №2 Екатерина Воропаева.
Другие молодые мамы не понимают, почему к Анне Коркиной столько внимания. Сама Аня старалась не рассказывать о своем необычном детстве.
Тимура приходится докармливать.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
- Приехала в роддом, как обычный человек. Но в медицинских документах значится, что сиамский близнец, что у нас печени сросшиеся были. Потом врачи приходили, хотели посмотреть, как я выросла.
Анна признается, что обязательно покажет Тимуру (так назвали сына), когда он подрастет, свои детские фото.
- Все ему расскажу. Надеюсь, он не в шоке будет от того, какая у него мамочка, - целуя сынишку, говорит Анна.
Сегодня Тимур отправился домой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А «Комсомолка» от души присоединяется к поздравлениям!
Первая встреча Тимура и Татьяны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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