Сиамский близнец из Челябинска родила сына

Анна рада появлению сына. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

...1990 год – переполох в челябинском роддоме. Родились сиамские близнецы. Аня и Таня Коркины срослись животами, и у них была одна печень на двоих. Врачи провели уникальную операцию по разделению. Напутствие в те годы было одним – лишь бы выжили.

И – выжили! Выросли. Сейчас им по 32 года. Аня Коркина работает сборщиком датчиков на одном из приборостроительных предприятий. Таня – флорист. Сегодня сестры и внешне и по характеру, совершенно не похожи друг на друга, но постоянно общаются. И очень близки. Настолько, что когда Аня забеременела, Таня испытывала схожие по состоянию здоровья чувства:

− Когда Аня была беременна, у нее изжога и у меня. И было так больно, когда у нее схватки начались и оперировали ее. Пила обезболивающие! Очень ждала, когда она уже родит, − признается Таня.

У Ани и Тани особенная связь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долгожданный сын

Анна и маленький Тимур встречают нас в палате роддома. Анна поправляет одеяльце.

− Иногда день с ночью путает. Ночью не дает спать маме, а в целом все хорошо, − улыбается Анна, глядя на посапывающего малыша.

Анна признается: первого УЗИ очень боялась – вдруг двойня и вдруг сиамские близнецы.

- Мне двойню не надо, только одного! Мама успокаивала.

Анна провела в больнице 10 дней после родов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Беременность и роды для Ани стали сродни чуду, - семь лет пытались завести детей с мужем Вячеславом, но безуспешно. Правда, не факт, что причиной стали перенесенные в детстве операции и долгое лечение. Были проблемы, как у многих женщин с обычной, в отличие от Анны, судьбой.

- Врачи поставили диагноз, что одна маточная трубка не проходима, но все равно могу забеременеть. Три года пытались. Потом попала в больницу – была замершая беременность. И потом еще долго не получалось. Я думала, что никогда не будет ребенка...

Анна и Тимур перед выпиской. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но все получилось.

− Я с ней был все время родов. Для меня она теперь не просто жена, а мать-героиня. Видел, как ей было тяжело, как она старалась, − признается отец ребенка Вячеслав.

Малыш родился крупным – почти четыре килограмма. Кстати, сестры Аня и Таня вместе весили примерно столько же. Из-за больших размеров ребенка врачи решили делать Анне кесарево сечение.

Вячеслав называет Анну героиней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские Зита и Гита

Об этом в свое время много писали местные газеты: Аня и Таня родились со срощенными животами и одной на двоих печенью. До 1990 года ни одну пару сиамских близнецов в России не удавалось разделить так, чтобы выжили оба ребенка. Но настоящее чудо сотворил челябинский хирург Лев Новокрещенов. Он разработал уникальный метод по разделению сиамских близнецов с одной печенью. Работать приходилось с каждым сосудиком.

В семье Коркиных хранится много детских фотографий. Большинство сделаны врачами. Таня принесла для нас большой альбом с приклеенными черно-белыми фото. На одной страничке малышки еще сросшиеся, на другой – после успешной операции по разделению.

Малышек разделили через месяц после рождения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Мы очень благодарны хирургу Льву Новокрещенову. А теперь мы выросли, Аня родила, − Таня с букетом цветов тоже встречает сестру.

Таня сейчас занимается флористикой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сам Лев Новокрещенов не дожил до этого времени. Но на больнице установлена памятная табличка с его фамилией, а дочь тоже работает врачом и встречалась с сестрами-близняшками.

Врачи, в честь которых назвали Анну и Татьяну. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− История для нас как таковая абсолютно уникальная – потому что это единственная пара сиамских близнецов, рожденная в Челябинске. А что касается в общем и целом, то опасений не было, потому что она обычный человек. Все исследования проводили так же, как остальным родителям, - говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы №2 Екатерина Воропаева.

Другие молодые мамы не понимают, почему к Анне Коркиной столько внимания. Сама Аня старалась не рассказывать о своем необычном детстве.

Тимура приходится докармливать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Приехала в роддом, как обычный человек. Но в медицинских документах значится, что сиамский близнец, что у нас печени сросшиеся были. Потом врачи приходили, хотели посмотреть, как я выросла.

Анна признается, что обязательно покажет Тимуру (так назвали сына), когда он подрастет, свои детские фото.

- Все ему расскажу. Надеюсь, он не в шоке будет от того, какая у него мамочка, - целуя сынишку, говорит Анна.

Сегодня Тимур отправился домой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А «Комсомолка» от души присоединяется к поздравлениям!

Первая встреча Тимура и Татьяны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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