Модный приговор: в Челябинске отрезали ножом волосы подростку в одежде «ЧВК Редан» и сняли это на видео

Наказание снимали на видео. Фото: соцсети

На северо-западе Челябинска двое подростков поймали молодого человека и на камеру ножом отрезали ему длинные крашенные в два цвета волосы. Вершил «модный приговор» парень в узких и коротких штанах и, культовом для футбольных фанатов, шарфе Burberry, а держал «обвиняемого» молодой человек с каре. Пострадавший же своим стилем отчетливо напоминает представителей нашумевшего движения «ЧВК Редан» - тот же черный цвет, оверсайз и необычное окрашивание волос.

В социальных сетях инцидент сразу отнесли к конфликту представителей субкультур: офников (футбольных фанатов, спортсменов) и нефоров (любителей аниме). Нечто подобное разворачивается в ТРК по всей стране, где задерживают толпы подростков, выискивающих членов «ЧВК Редан». Но в челябинском конфликте оказалась замешана девушка, якобы длинноволосый молодой человек хотел распространить ее личные фото.

– Подростки проживают в благополучных семьях, учатся в учебных заведениях разных районов города. Друг с другом знакомы, имеют общих друзей. 24 февраля инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних в присутствии законных представителей с ними проведены профилактические беседы, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские добавляют, что снято видео более недели назад – задолго до инцидента с «ЧВК Реданом». И почва для ссоры у парней бытовая, никаких субкультурных разборок. Они уже помирились и претензий друг к другу не имеют.

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