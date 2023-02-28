«Понюхаешь и загнешься»: южноуральцев запугивают сообщениями о ядовитых духах, которые предлагают на улице

Неужели на Южном Урале пытаются провернуть химическую диверсию? Фото: Евгения ГУСЕВА

Понюхал пробник из рук незнакомки – и умер. Жители Челябинска и области начали пугать друг друга сообщениями о женщине со смертельными духами. Якобы она ходит по улицам в белой шубе и предлагает понюхать пробники, и согласившиеся – вскоре умирают. Пугающую информацию распространяют в мессенджерах. Одно из таких голосовых сообщений дошло до КП-Челябинск.

«ЧЕЛОВЕКУ ДАЮТ ПРОБНИК, А ПОТОМ ОН ЗАГИБАЕТСЯ»

В распоряжении нашей редакции оказалось жуткое сообщение. Слушаешь, и мурашки по коже! Мужчина взволнованно рассказывает о недавнем случае в Челябинске:

– Стоял на Комсе (Комсомольская площадь. – Прим. ред.), женщина в светлой шубе подошла, сунула пробник с духами. Мол, попробуйте, как запах. Спросил ее, не хохлушка ли? Та сразу убежала, начала другому парню предлагать. Подскочил, говорю ему, не вздумай нюхать. Женщина эта в итоге во дворах скрылась. У нас такое в Луганске процветало, человеку дают пробник, а потом он загибается.

Рассказчик при этом просит предупредить всех знакомых, чтобы были начеку. Схожая предостерегающая история разлетелась и по Нагайбакскому району: будто человек из Луганска разъезжает на «Калине» и по дешевке продает отравленный парфюм. Это химическая диверсия, говорится в пересланном сообщении из популярного мессенджера.

Верить таким сообщениям нельзя – предостережение от полиции Нагайбакского района.

Однако в полиции успокаивают – все эти истории ложь и провокация. И призывают администраторов интернет-сообществ и СМИ не сеять панику, а жителей – не реагировать на фейки.

– На территории Челябинской области стали распространяться сообщения в чатах мессенджеров о якобы существующей опасности. Данная информация является фейковой, а содержащиеся в ней сведения – ложными, – заверили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Волна фальшивых страшилок захлестнула и другие города России. Такие сообщения успели испугать жители Томска, Ставрополя и Новосибирска. Горожан также успокоили полицейские и разъяснили им, что повода для паники нет.

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