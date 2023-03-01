Сменил офис на поле тюльпанов: как журналист «Комсомолки» устроился помощником на цветочную ферму

Легко ли собирать и упаковывать тюльпаны? Фото: Вадим АРХИПОВ

Близится 8 марта, или день, когда все магазины, улицы и дома заполнятся запахом тюльпанов. Мы привыкли видеть их в красивой или не очень упаковочке в цветочных лавках, но насколько долгий и тернистый путь они проходят, прежде чем оказаться в вазе у любимой женщины? Журналист КП-Челябинск решил поучаствовать в этой цепочке и проверить, легко ли выращивать, собирать и упаковывать тюльпаны. Или без опыта к этому делу лучше не притрагиваться?

Полмиллиона тюльпанов на одной ферме — и все разлетятся к 8 марта Фото: Вадим АРХИПОВ

КАКИЕ ВАМ ЦВЕТЫ, ВЫ ЖЕ МУЖЧИНА!

Работа флористом привлекала меня особенно в студенческие годы. Всегда нравились цветы, а тут еще и вполне себе доступный заработок. Вот только ни в один цветочный магазин меня брать не хотели, и все звонки по вакансиям обрывались буквально одной фразой:

— Так вы же парень! Нам только девушки нужны...

Благо, что работа журналиста позволяет примерить на себя любые другие профессии. А тут еще и 8 марта на носу — почему бы не пойти помощником в теплицу, где выращивают и упаковывают тюльпаны? Сейчас самый сезон, лишние руки им точно не помешают.

Я дозвонился до владельца фермы «Миасский тюльпан», которая работает аж с 1999 года. Сейчас бизнесом руководит Павел Вафиев, но строить тюльпанную империю начинал еще его отец. В первый год собрали 3 тысячи цветочков, а сейчас их количество достигло 500 тысяч! Неудивительно, что на мое предложение помочь, Павел откликнулся охотно.

Цветочки срезают, когда они едва начинают раскрываться Фото: Вадим АРХИПОВ

РАБОТА ДЛЯ БЫВШИХ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Ферма состоит их десятка теплиц, и в каждой выставлены свои температуры. Здесь растут тюльпаны 30 сортов, и у каждого есть свои прихоти и особенности. Одним жарко, другим холодно. Хорошо, что сейчас можно настроить автоматику, а то пришлось бы быть нянечкой для каждого цветочка.

В теплицах трудятся и женщины, и мужчины. Среди работников — Илья. Он в шутку попросил не снимать его, дескать, мужики не поймут. 20 лет Илюха тарабанил дальнобойщиком на фуре, а теперь вот, ушел во флористику.

— А где тяжелее-то? Баранку крутить или с цветами возиться?

— Да знаешь, везде свои трудности, если ты реально хочешь работать и зарабатывать, а не прохлаждаешься. Ну вот, за последний месяц мы здесь перетаскали 30 тонн воды на руках. Сначала слить, потом залить... Не самая легкая работенка, — признался Илья.

Дело в том, что для выращивания цветов применяется технология – гидропоника. Землю заменяет питательный раствор.

Без мужских рук здесь не обойтись Фото: Вадим АРХИПОВ

К счастью, мне все эти тягости и таскания ведер не грозили. Я-то приехал уже на сбор и упаковку, поэтому пояс для спины не пригодился. Мне вручили секатор, и повели отрезать созревшие тюльпаны. Кстати, когда я сюда шел, думал, что передо мной откроется красно-желто-рыжее поле, но цветы оказались закрытыми. Их специально срезают, когда они вот-вот проклюнутся, чтобы долго хранить.

— Берешь секатор, и прям под корень... Чик! Луковицу кладешь в одну коробку, цветок — в другую, — так звучит краткий курс обучения.

Да, на этом этапе действительно нет ничего сложного. Надо только уметь отбирать созревшие цветы, но это дело опыта. Со временем глаз сканирует теплицу, словно зрачок Терминатора. Как мне рассказали, не все луковицы выбрасываются после сбора. В некоторых зарождаются так называемые «детки», мини-луковицы, которые можно высадить повторно. Так получаются мини-тюльпанчики, и выглядят они очень даже мило.

Желтые тюльпаны разлетаются лучше всех Фото: Вадим АРХИПОВ

В БОЙ ИДУТ ОДНИ ПРЯМОРУКИЕ

После среза коробки с тюльпанами несут в цех упаковки. Там меня встретила тетя Нина, но после увиденного я бы назвал ее миссис Ловкость. Сначала тюльпаны формируются охапками по 20 штук. Все это дело обхватывается резиночкой, а секатором убираются торчащие стебли, чтобы цветы становились одной длины. Когда смотришь на процесс со стороны, все кажется подозрительно легким, но на деле возникают нюансы: то резиночка не натягивается, то не получается отрезать лишний стебель секатором, то цветы рассыпаются... Несколько часов надо просидеть, чтобы руки приноровились. Когда букет с горем пополам сформирован, его нужно положить в целлофан.

— Сначала берешь вот эту штучку, — объясняет мне Павел с куском крафтовой бумаги в руках. — Кладешь тюльпаны, легонько оборачиваешь и кладешь в пакет. И потом достаешь бумажку обратно.

Чтобы упаковывать цветы, нужно здорово приловчиться Фото: Вадим АРХИПОВ

Вот эта манипуляция далась мне проще всего. Но до уровня тети Нины, конечно, еще расти и расти. Затем упакованные тюльпаны складываются в коробки и относятся в прохладное помещение. Там они лежат и ждут своих клиентов. И ждать их приходится не долго — по словам Павла, тюльпаны разбирают заранее еще в конце декабря. Иногда к 8 марта остаются букеты, их выставляют на продажу, и те быстро улетают с полок.

А БИЗНЕС ВООБЩЕ ВЫГОДНЫЙ?

Тюльпанный бизнес со стороны выглядит очень просто, но только потому, что здесь налажено многолетнее производство. Каждый сентябрь Павел заказывает луковицы из Голландии. И даже сейчас, никакие санкции этому не помешали. Потом они хранятся в холодильнике до декабря, а высаживают их в январе. Буквально за полтора месяца цветы созревают.

— Как ни странно, самые ходовые тюльпаны — желтые. Даже несмотря на песню про «вестников разлуки». Каждый год 30% всех теплиц мы засаживаем желтыми, потому что они очень красивые и разлетаются в миг, — рассказал Павел.

В цехе упаковки цветы «дарят» каждый день Фото: Вадим АРХИПОВ

Кстати, тюльпанчики отдают за 30-45 рублей за штуку, все зависит от сорта. При том, что себестоимость варьируется в районе 15-25 рублей. На нее влияет и курс евро, и качество луковицы, и урожайность. Да, бывает такое, что поднимутся только 3/4 из всех цветов, тогда приходится и стоимость поднимать. А еще нужно зарплату выдать работникам, раскошелиться на воду, растворы и прочие расходы.

Потом место тюльпанов занимает рассада ягод и зелени для салатов. Все-таки цветочный бизнес работает на один день — самый прекрасный праздник для женщин! А для меня букет теперь воспринимается не просто как обязательный подарок, а символ труда и заботы. Но чего не сделаешь для прекрасной половины человечества. Дорогие женщины, вы это заслужили!

Чудесные тюльпаны — для прекрасных женщин Фото: Вадим АРХИПОВ

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