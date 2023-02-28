«Помню только дорогу и удар»: в Челябинской области начался суд по ДТП, где погибла семья с годовалым ребенком

Жуткие кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области начался суд по ДТП в Варненском районе, где погибла семья Горшеневых с годовалым ребенком. Водителя Skoda Octavia Александра Лебедева обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 264 ч. 5 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 20 августа. Тогда в ГИБДД сообщили, что во время сильного дождя водитель Skoda, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet. Во второй машине погибли все: 35-летний глава семьи Иван, который был за рулем, его 34-летняя супруга Регина и годовалый ребенок. Водитель Skoda Александр Лебедев остался жив и был госпитализирован с травмами.

Самое страшное в этой истории том, что вслед за Chevrolet ехали родители погибшей женщины и ее старший сын. В тот день у мальчика был День рождения.

Сегодня, 28 февраля, в Варненском райсуде должно было состояться первое заседание. Но Лебедев не явился.

— Все родственники погибших приехали. Мы сами в Пласте живем. А он не явился, — рассказала КП-Челябинск мать погибшего мужчины Галина Горшенева. В материалах дела она значится как представитель потерпевшего.

По ее словам, за полгода — а именно столько прошло с момента аварии — Лебедев даже не связался с ними. Старший сын погибших сейчас он живет с Галиной — она стала опекуном.

— Ему уже 7й год, он все понимает и это самое страшное, — не сможет сдержать слез Галина Горшенева.

Женщина опасается, что Лебедев так и не приедет в суд, а эта история будет длиться бесконечно. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Варненском районном суде журналисту КП-Челябинск сказали, что заседание перенесено на 10 марта. Также нам пояснили, что в подобных случаях за неявку к подсудимым могут применить принудительный привод или вовсе изменить меру пресечения.

ЧТО ГОВОРИТ САМ ВОДИТЕЛЬ SKODA?

Журналист КП-Челябинск сказался с Александром Лебедевым. Он заверил, что не знал о сегодняшнем заседании:

— Меня не оповестили, не знал, что конкретно сегодня суд. Только знал, что в конце февраля заседание, ждал его. Секретарь утром позвонила, спросила, приеду ли. Потом признала, что действительно не оповестили.

По словам Александра, он звонил сестре погибшего Елене, приносил извинения.

— Разговор эмоциональным получился, она расплакалась. Понимаю ее чувства. Телефон попросил у следователя, контактов других родственников не было, — рассказал Александр Лебедев. — Позвонил не сразу после ДТП, телефона сам лишился, в больнице был. До сих пор восстанавливаюсь. Колено не разгибается. Через полгода только обещают пластины снять.

Как произошла авария мужчина не помнит.

— Такое ощущение, что перед столкновением то ли сознание потерял, то ли еще что-то случилось. Совсем не помню, как все произошло. Со слов свидетелей — съехал на обочину, а потом вылетел на встречку. Помню дорогу и все. Удар, конечно, сильный был, такое тоже запоминается, — рассказал Александр. — Вину свою сразу признал. Это было непреднамеренно. У машины неисправностей не было, новая, 2-летняя. Правда, дождь шел полосами. И дорога была с колеей. Наверное, это повиляло.

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