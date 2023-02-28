Сотрудники МЧС делали массаж сердца более 10 минут: в Златоусте на глазах у прохожих скончался мужчина

Кадр с видео: ЧП / ДТП Златоуст / Vk.com

Житель Златоуста почувствовал себя плохо на улице и упал в снег у дороги. Мужчину пытались откачать пожарные, но тот скончался до приезда скорой. О подробностях происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Все произошло днем 28 февраля на проспекте Гагарина в Златоусте. Заместитель начальника 8-й пожарно-спасательной части города ехал на служебной машине и увидел, что на снегу у дороги лежал без сознания мужчина. Сотрудник МЧС остановил автомобиль и начал оказывать первую помощь человеку.

В этот момент рядом проезжала машина службы пожаротушения Златоустовского гарнизона. Коллеги тоже поспешили на подмогу. Они достали медицинский комплект для оказания доврачебной помощи и продолжили вместе откачивать мужчину.

Сотрудники МЧС проводили непрямой массаж сердца более десяти минут. В оказании помощи участвовали заместитель начальника части и начальник Службы пожаротушения. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

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