К курганскому ТЦ стянули полицейских из-за массовой сходки подростков

Коллаж: кадры с видео / Vk.com/o_kgn
Во вторник, 28 февраля, возле ТРЦ «Гиперсити» в Кургане заметили большую толпу подростков. На место прибыли полицейские. Как сообщают очевидцы, были задержаны несколько несовершеннолетних.
— Что около «Гиперсити» происходит? Люди выходят из здания, все оцеплено полицией, — пишут в городском паблике «Инцидент | Курган».
Отмечается, что среди подростков есть те, кто похож на представителя новой субкультуры «ЧВК Редан». Их отличительными признаками является темная одежда с принтами пауков и цифрой 4, а также клетчатые штаны и длинные черные волосы.
Напомним, массовые задержания подростков из «ЧВК Редан» на днях прошли во многих крупных городах России. В основном полицейские ловили их в торговых центрах.
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