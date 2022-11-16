«Комсомолка» начала принимать заявки на забег «Маленький чемпион»

На зимнем состязании мы ждем деток двух возрастных групп Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году мы запускаем предновогодний спортивный конкурс «Маленький чемпион». Кто будет участвовать, рассказываем ниже.

Фестиваль проходит в два этапа: - прием заявок с 16 ноября до 11 декабря, - сам забег, который пройдет в воскресенье 18 декабря в 10:00.

Всех спортсменов ждем на арене виртуальной реальности Yes VR по адресу: ул. Черкасская 15, ТЦ "КС", 2 этаж.

В этот раз в спортивном соревновании будут участвовать мальчики и девочки двух возрастных групп: 1) с 6 месяцев до года; 2) с года до двух лет.

Чтобы стать участником «Маленького чемпиона», нужно заполнить электронную заявку. В ней нужно указать фамилию, имя и отчество родителей и ребенка, его дату рождения и контакты взрослых.

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