Одно извещение для всех платежей: начисления за капремонт в Челябинской области включили в единую квитанцию

Виктор Тихоненко и Александр Боженев рассказали, что изменится для плательщиков услуг. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В марте 840 тысяч южноуральцев увидят начисления за капитальный ремонт не в отдельной квитанции, а в единой квитанции Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт». Теперь формированием, распечаткой и доставкой платежек будет заниматься эта организация. Соответствующее соглашение было подписано на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» сегодня, 1 марта. Что же изменится для жителей области – читайте в нашем материале.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Регоператор капремонта в силу Жилищного кодекса обязан предоставлять извещения всем собственникам, которым выставляет плату за капитальный ремонт. С марта 2015 года торги на печать квитанции выигрывала «Почта России». В конкурсе этого года Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» предложил более интересные условия, поэтому теперь он будет нашим агентом по распечатке и доставке квитанций, — рассказал генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Виктор Тихоненко.

ЧТО ЗА ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР?

Единый расчетный центр работает с 2020 года. Первыми присоединились к структуре «Уралэнергосбыт» (электроэнергия) и «УСТЭК-Челябинск» (отопление и горячая вода). Всего за два года в партнерство вступили более 25 компаний в Челябинской области. Это и оператор по вывозу мусора (более 900 тысяч клиентов), и теплоснабжающие организации, например, златоустовский «Теплоэнергетик», и многие другие поставщики услуг. И вот в марте 2023 года заключено соглашение с регоператором капитального ремонта. Речь не идет об объединении компаний – Единый расчетный центр стал техническим партнером по печати и доставке квитанций.

Александр Боженев показал, где в единой квитанции находится строка с начислениями за капремонт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Одна из наших главных функций - объединение всех данных, связанных с начислениями коммунальных платежей, — говорит исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев. — А также возможность оплаты по единому лицевому счету и QR-коду – эта уже реализовано в ряде компаний. Кроме того, мы развиваем наш клиентский сервис, чтобы жители области могли не только получать единую квитанцию, но и консультироваться в одном окне сразу по всем вопросам. Сейчас идет активная работа по внедрению «Личного кабинета Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» и мобильного приложения, где можно следить за всеми начислениями онлайн, не дожидаясь квитанции.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

— Жители Челябинской области сегодня получают в почтовые ящики от пяти до восьми квитанций от разных поставщиков услуг. Это неудобно, иногда они приходят в разное время – пока платежки дойдут, пока человек оплатит их. Наша цель в том, чтобы каждый человек в итоге получал одну квитанцию, в которой перечислены все услуги, и мог их с легкостью оплатить, — уточняет Александр Боженев.

Помимо этого, добавляет Виктор Тихоненко, включение капремонта в единую квитанцию поможет улучшить платежную дисциплину.

Виктор Тихоненко уверен, что новация улучшит платежную дисциплину южноуральцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я с уверенностью могу сказать, что огромное количество собственников, получая отдельную квитанцию за капитальный ремонт, вовсе не забирают ее из почтового ящика или даже выбрасывают. С единой квитанцией, в которой фактически отражены все коммунальные услуги, которыми пользуется человек, так не получится. Мы надеемся, что объединение квитанции поможет собственникам не забывать об оплате капремонта, — считает Виктор Тихоненко.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

По сути, для плательщиков ничего не изменится. Всеми начислениями, расчетами и перерасчетами будет по-прежнему заниматься регоператор капремонта. Сюда же – через личный кабинет, горячую линию или визит в офис - можно будет обращаться по всем вопросам, связанным с ошибками в ФИО, площади, адресе, с корректностью выставленной суммы. Все телефоны контакт-центров и адреса офисов будут напечатаны на квитанции.

— Для обывателя ничего не меняется. Те же реквизиты регоператора, тот же лицевой счет, —добавляет Александр Боженев.

А вот шаблон единой квитанции с капремонтом, которая придет жителям области уже в марте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая единая квитанция, к примеру, для челябинца будет выглядеть следующим образом: начисления за тепло, электроэнергию и горячую воду с единым QR-кодом для оплаты, и отдельной строкой капитальный ремонт. Для него будет свой QR-код, по которому можно провести платеж, и он уйдет на расчетный счет регоператора.

— Оплачивать можно также, как и раньше – через систему «Город», в пунктах приема платежей, в банках, приложении, на «Почте России». Все платежи, как и было ранее, принимаются без комиссии, — говорит Виктор Тихоненко.

ЕСТЬ ЛИ РИСК ДВОЙНЫХ КВИТАНЦИЙ?

Вероятности, что жители области получат двойные начисления – отдельную квитанцию за капремонт, и единую за все услуги - нет. С марта квитанции печатает только Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт». Слияние баз произошло, и никаких сложностей не будет: как получали собственники начисления за свои квадратные метры, так и будут получать дальше.

— Произошедшие изменения – это первый шаг к единому платежному документу по всем услугам. На федеральном уровне рассматривается возможность сделать единый платеж, но это должна быть планомерная череда взаимодействий между ресурсниками по теплу, воде, а также между управляющими компаниями, — говорит Виктор Тихоненко.

Пресс-конференция транслировалась в группе во ВКонтакте ИД «Комсомольская правда-Челябинск». Посмотреть запись можно по ссылке.

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