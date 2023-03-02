На берегу Смолино в Челябинске построят реабилитационный центр с криокапсулой

Проект реабилитационного центра показали на публичных слушаниях. Фото: Анна ВОЛКОВА

На берегу озера Смолино на улице Новороссийской построят реабилитационный центр для пациентов после травм, с соматическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Строить современный комплекс на 2284 кв.м. будет клиника «Вся медицина». Сегодня, 2 марта, на публичных слушаниях медцентру согласовали отклонение от предельных параметров застройки в сторону уменьшения.

— Главный архитектор Челябинска уже согласовал облик здания. Оно будет интересным, как внешне, так и по наполнению. Район активно застраивается, сносят старые дома, меняется среда, появляется много молодежи и детей, которые нуждаются в качественной медицине, - рассказала замдиректора по административным вопросам клиники «Вся медицина» Юлия Крапивина. — Здесь находится поликлиника, и логично, чтобы рядом был реабилитационный центр. Грубо говоря, утром центр будет принимать пациентов, а вечером тех, кто хочет о себе позаботиться.

По ее словам, у клиники есть реабилитационный центр в поселке АМЗ. Это бывший санаторий «Изумруд», а сейчас – «Парк здоровья» клиники «Вся медицина».

Центр построят рядом с клиникой на берегу озера. Фото: Анна ВОЛКОВА

— Мы много лет реабилитируем в нем пациентов, но центр удален, добраться туда не так просто. Здание построено в 1972 году, оно уже морально устарело. Сюда, в Ленинский район, добраться будет проще, все будет на более высоком уровне, — добавила Юлия Крапивина.

Здание будет одноэтажным, но большим. Здесь будут залы групповых программ, залы со сложным оборудованием для механотерапии (когда для реабилитации используют оборудование с биологической обратной связью), бассейн для ЛФК в воде – тренировки в воде, как уточнила Юлия Крапивина, новое направление в реабилитации, кабинеты массажа, физиотерапии, криокапсула.

Когда начнется строительство, инвесторы (медцентр уже давно стал отдельным от ЧТПЗ юрлицом и имеет своих владельцев) еще не решили. Но проект уже готов.

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