Младенец лежал в крови в коляске: в Магнитогорске муж зарезал жену и пытался убить ребенка

Примчавшийся задерживать преступника участковый увидел израненного маленького ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный житель Магнитогорска убил свою жену и пытался убить трехмесячного ребенка. Младенец сейчас находится в больнице, его спас сотрудник полиции.

Днем 17 ноября магнитогорец напился допьяна, разругался с супругой и бросился на нее с ножом. Полученные женщиной ранения оказались смертельными. А мужчина в угаре принялся бить ножом трехмесячного ребенка. Кроху спас участковый Николай Морозов. Он первым прибыл на место происшествия и скрутил отца-головореза.

— Обезвредив подозреваемого, участковый увидел младенца в крови, лежащего в коляске, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

К счастью, у полицейского имелось медицинское образование, так что он сумел оказать ребенку первую помощь, чтобы тот не погиб от потери крови до прибытия врачей. Вскоре ребенка на машине скорой помощи увезли в больницу, Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное.

В больнице оказался и отец малыша: убив супругу и ранив на младенца, он нанес ножевые ранения самому себе.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнил старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

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