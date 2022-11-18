Младенец лежал в крови в коляске: в Магнитогорске муж зарезал жену и пытался убить ребенка

Примчавшийся задерживать преступника участковый увидел израненного маленького ребенка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пьяный житель Магнитогорска убил свою жену и пытался убить трехмесячного ребенка. Младенец сейчас находится в больнице, его спас сотрудник полиции.
Днем 17 ноября магнитогорец напился допьяна, разругался с супругой и бросился на нее с ножом. Полученные женщиной ранения оказались смертельными. А мужчина в угаре принялся бить ножом трехмесячного ребенка. Кроху спас участковый Николай Морозов. Он первым прибыл на место происшествия и скрутил отца-головореза.
— Обезвредив подозреваемого, участковый увидел младенца в крови, лежащего в коляске, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
К счастью, у полицейского имелось медицинское образование, так что он сумел оказать ребенку первую помощь, чтобы тот не погиб от потери крови до прибытия врачей. Вскоре ребенка на машине скорой помощи увезли в больницу, Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное.
В больнице оказался и отец малыша: убив супругу и ранив на младенца, он нанес ножевые ранения самому себе.
В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — уточнил старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru