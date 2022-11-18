Метротрам свяжет север и юг Челябинска

Алексей Текслер убежден, что метротрамвай решит транспортные проблемы Челябинска на десятилетия вперед. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинский метротрамвай должен открыться к 2026 году. Уже определен подрядчик — это опытная фирма из Москвы. Вовсю идет проектирование. В этом убедился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выбрав для совещания тоннель станции «Торговый центр».

Проект был презентован главе региона весной 2021 года. Его поддержали президент Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Возобновление строительства полноценного метро обошлось бы региону в баснословную сумму — 100 млрд рублей, а чтобы просто засыпать тоннели — потребовалось бы 10 млрд рублей. В результате было предложено и одобрено оптимальное решение - интегрировать линии метро в существующую трамвайную сеть. Алексей Текслер еще раз озвучил преимущества челябинского проекта.

— Проект уникальный, уверен, мы будем гордиться им, — подчеркнул глава региона. — Это будет синтез лучших технических решений и сервисных практик. В новой версии проекта метротрамвай будет технично интегрирован в существующую трамвайную сеть, что, помимо других преимуществ, позволит сэкономить немалые средства. Продолжение строительства метро, чтобы оно было функциональным, с максимальным количеством станций, большим пассажирским трафиком и было интегрировано в транспортную схему, вызывало наибольшее количество вопросов для принятия решений. А метротрамвай решает эти проблемы.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Завершение проекта метротрама — сложная и принципиальная задача для региона, поэтому подрядчика выбрали с большим опытом. Компания АО «Моспроект-3» на данный момент строит метро в Нижнем Новгороде, Красноярске, ведет работы в Москве и Екатеринбурге.

Алексей Текслер совместно гендиректором Анной Меркуловой, главой Челябинска Натальей Котовой и членами регионального правительства спустились на стройплощадку линии «Север — Юг» и осмотрели существующие конструкции, а также перегонные тоннели станции «Торговый центр».

— Нами проработан комплекс инженерно-технических решений и предложен вариант, - озвучила ранее Анна Меркулова. — Технико-экономическое обоснование получило положительное заключение Главгосэкспертизы в июне этого года. Строительство метротрамвая позволит создать более 10 тысяч рабочих мест.

ОСОБЫЕ ВАГОНЫ

Подготовка к созданию метротрамвая началась давно — с обновления всей трамвайной инфраструктуры Челябинска. Реконструкция существующих путей, их обособление в центре города — часть комплексной перезагрузки рельсового транспорта.

Для метротрамвая же будут приобретены 32 специальных трехсекционных вагона.

— Технические требования к метротрамвайным вагонам определены, — сообщил губернатор Алексей Текслер. — Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области — на УстьКатавском вагоностроительном заводе.

Строительство метротрамвая в Челябинске уже называют самым амбициозным проектом. Запустить метро, которое ждут жители с 1992 года, оказалось вполне посильной задачей. Средства на это Челябинской области направлены в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

ГДЕ ПРОЙДЕТ МЕТРОТРАМВАЙ

Первая транспортная ветка «Север — Юг» протяженностью 9 км откроется к 2026 году. Она пройдет по маршруту Северо-Запад — Металлургический район — вокзал с подземными станциями «Торговый центр» и «Площадь Революции». Под землей проложат более 7 км путей. В перспективе появятся еще две ветки: Чичерина — ул. Лизы Чайкиной и Медгородок — ЧТЗ.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Метротрамвай — важный инфраструктурный проект для Челябинска, который закладывает вектор развития города на многие десятилетия вперед. Продолжаем работу.

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