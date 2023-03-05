Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправилась на Донбасс

Ирина Текслер - первая из жен, кто отправилась в зону СВО. Фото: itexler/vk.com.

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала в соцсетях о своей поездке в Луганскую Народную Республику. Учредитель «Фонда 2020» отправилась на Донбасс с гуманитарной миссией.

— Начинаю свой отчет о поездке в зону СВО, — написала первая леди на своей странице в Вконтакте. — Выдвинулись с гуманитарной помощью «за ленточку», чтобы передать груз для солдат.

Компанию Ирине Текслер составили начальник управления культуры и молодежной политики Еткуля Владимир Агаян, который совершил не одну поездку с гуманитарной, и Александр Лисовец.

Спасть Ирине Текслер приходится в непростых условиях.Фото: itexler/vk.com.

Также жена губернатора показала свой шеврон с изображением чебурашки. Изображение мультяшного героя стало часто появляться у военных.

По словам Ирины Текслер, из Челябинска она выехала 27 февраля и сопровождает 5 военных автомобилей «Урал» с гуманитарным грузом, в которые также положили трогательные письма от детей гимназии №80.

Ирина Текслер — первая жена главы региона, которая отправилась на Донбасс. До этого гуманитарные грузы сопровождали сами губернаторы.

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