Грузовик улетел в кювет из-за снегопада на трассе М-5 в районе Аши

Пробки и аварии создают трудности на трассе в Челябинской области. Фото: ГИБДД.

На трассе М-5 в Челябинской области снова заторы и аварии из-за снегопада. Днем 5 марта в районе Аши грузовик улетел а кювет.

1578 километр, оказание помощи водителю, попавшему в ложную дорожную ситуацию— сообщает сотрудник ГИБДД. — На данном участке дороги организовано реверсивное движение.

Снегопад продолжается и вечером.

— Между Симом и Кропачево, Усть-Катавом и Юрюзанью пробки, фуры не могут подняться в подъем, — сообщают водители.

В районе Аши движение затруднено. Фото: https: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

Информацию подтверждают в ГИБДД.

— В горно-заводской зоне идут осадки в виде снега. Наблюдается затруднение в движении транспорта, — сообщает управление Госавтоинспекция Челябинской области. — Просим по возможности отказаться от дальних поездок.

Из-за непогоды дорожные службы находятся в повышенной готовности, Экипажи ДПС готовы оказать помощь в любую минуту.

Самые сильные заторы на трассе М-5 были 3 марта. Пробка из фур растянулась на 70 километров.

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