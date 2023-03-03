«70 километров из фур»: как водители на несколько дней застряли в адской пробке на трассе М-5 в Челябинской области

Не удивляйтесь, если ваш заказ из маркетплейса немножко задержится. Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

Вот уже несколько дней на трассе М-5 в Челябинской области ограничивают движение. Всему виной — непогода. Трассу заметает и заметает, несмотря на попытки дорожников исправить ситуацию и расчистить асфальт. Из-за этого нарушились планы многих южноуральцев и не только. Заложниками снежного плена стали сотни большегрузов и легковых автомобилей.

Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

В социальных сетях люди активно пишут в группу «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» и спрашивают, как обстоят дела на дороге. Большинство советов сводятся к тому, что лучше добираться на поезде, или вообще никуда не ехать. Особенно стоит участок от Уфы до города Сим.

— В 30 км от Уфы начинается пробка! Движения почти нет, — пишет Павел Лебедев.

— Выехали с Аши в 14:30, едем без остановок, но с Уфы в сторону Сима все стоит, — добавил Андрей Елисеев.

— С утра через Иглино до Сима проехали. Там машин мало, но гололед, и в некоторых местах много снега. После Сима до поворота на Зюраткуль добрались без пробок. На Зюраткуле час простояли, — делится Александр Авдяков.

Многие автомобилисты объезжают пробку по встречной обочине. А фуры не могут преодолеть подъемы и стоят. Причем не только вдоль трассы, но и возле придорожных кафе, и на заправках. По словам очевидцев, инспекторы останавливают их на каждой стоянке.

В придорожных кафе наступили дни небывалой выручки. Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

— Выехали 2 марта в 5 утра из Тюлюка в Уфу, трасса выглядела как заметенный проселок. Встали перед поворотом на Кропачево, а в Симе простояли часов 8. Подъем после Сима проехали в четвертом часу дня, в Уфу приехали в половине шестого вечера. Со стороны Уфы до Аши стояло километров 70 фур, — рассказала Лариса Красникова.

Некоторые водители находят пути объезда. По километражу получается больше, но по времени в итоге удается выиграть.

— С Мечетлино до Караиделя дошли за полтора часа. Грузовые не пройдут. Есть сложный подъем, извилистый и узкий. Легковая на хорошей резине — вполне. Хоть и есть участок без асфальтового покрытия, но ровный. Полный привод — вообще без вопросов. Так что, кто хочет на Уфу — вариант. Хоть и крюк, но лучше ехать, чем стоять, — делится Юлия Шохова.

Объездная дорога, она такая. Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

ФКУ Упрдор «Южный Урал» бросило все силы для того, чтобы нормализовать движение на трассе. Для чистки дорог задействовали резервную технику, но справиться со стихией было тяжело. Помогали инспекторы ГИБДД — они вызволяли автомобилистов из сугробов и помогали добраться до теплых мест.

Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

К слову, ситуация налаживается и ограничение движения обещают больше не вводить. Последнее действовало до 16:00 3 марта. Хотя синоптики и завтра прогнозируют снегопад.

— Ограничение движения, которое было введено в 09:00 3 марта на трассе М-5 «Урал» для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, снято, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Фото: «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»

Напомним, первое ограничение на трассе ввели вечером 1 марта. Потом его то снимали, то снова возвращали. Сотрудники ГИБДД предупреждали водителей о непогоде и просили воздержаться от поездок. В результате на дорогах появились огромные пробки.

Обстановка на трассе на 17:20 3 марта. Ограничение было снято в 16:00. Фото: yandex.ru/maps

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