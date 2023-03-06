Остерегайтесь обмана! Звезды говорят, что переменчивым март будет не только в погоде

В марте звезды предсказывают напряженные эмоциональные дни, когда споры и конфликты могут выйти из-под контроля Фото: Кирилл САДЫКОВ

В марте ожидаются сразу два крупных астрологических события, которые не пройдут для людей бесследно. Астрологи говорят, что начинаются новые циклы событий. Хотя заметить изменения получится не сразу. Подробнее о каждом периоде – астролог Екатерина Шувалова.

1 и 2 марта повысилась наша способность к аналитическому мышлению. В этот период благоприятно было ставить планы на будущий месяц, расписывать стратегии действий, чтобы практично и основательно подходить к решению интеллектуальных задач.

Одновременно с этим возросли наши желания и потребности в удовольствиях. Нужно действовать рационально и быть осторожным с дорогостоящими покупками. Лучше подумать, прежде чем что-то купить: а действительно ли это надо?

С 3 марта Меркурий перешел в знак Рыб. Наше мышление в это время окрасилось нотками загадочности, мы испытали желание глубже погружаться в изучение нашего подсознания. Повышенный интерес вызывала и тема искусства.

В этот период благоприятно изучать психологию, свой внутренний мир, посещать выставки, галереи, смотреть фильмы и погружаться во всё неизведанное. Но нужно быть осторожным, так как велика вероятность что-то перепутать или быть неправильно понятым. Старайтесь доносить мысли чётко и внимательно проверяйте документы.

7 марта произойдёт Полнолуние, и Сатурн ненадолго перейдёт в знак Рыб. Это Полнолуние будет иметь напряженную энергию. Вы можете ощущать лень, сложности с концентрацией внимания, расфокус действий. Могут обостряться отравления, поэтому старайтесь употреблять свежую и проверенную пищу и будьте аккуратны с алкоголем.

Старайтесь не нагружать себя делами, проведите время с заботой о себе и своём организме.

12 марта — прекрасный день, чтобы направить внимание вовнутрь себя: практикуйте медитации, аффирмации. Вам могут открыться интересные инсайты, а творческие люди могут ощутить прилив вдохновения. Обратите внимание на сны, которые будете видеть в ночь с 12 на 13 марта.

А вот с 13 по 15 марта будет действовать напряжённый период. В это время будьте особенно аккуратны в спорах и конфликтах. Может быть повышена эмоциональность и то, на что вы не обратили бы внимание, сейчас вызовет много эмоций. Также возможны недопонимания или обман, поэтому не стоит в этот период планировать серьёзные дела.

Одновременно с этим период благоприятен для погружения в искусство, работы с подсознанием: наше мышление становится мудрее, глубже. Используйте это время для того, чтобы ещё лучше понять себя, свои желания и стремления.

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