Одной нитью: ЛДПР поддержала швейные батальоны страны

Фото: Родион Севастьянов

ЛДПР призвала сплотиться российских волонтеров в одно движение под лозунгом «Плечом к плечу». Партия уже взяла под крыло «швейбаты» — объединения женщин-активисток, которые шьют одежду для нужд фронта.

Прошлой осенью, после объявления частичной мобилизации, две жительницы Челябинска Алена Коробинцева и Галина Ермолаева создали благотворительное сообщество «Шьем нашим». Оно быстро набрало обороты, объединив многих неравнодушных людей. Теперь они отправляют на передовую вещи и гуманитарную помощь.

Фото: Родион Севастьянов

К волонтерам поступают заявки, лидеры движения распределяют их. В частности очень востребованы специальные носилки, которые спасают жизни наших бойцов. Таким образом, помощь идет системно и централизованно. И делают работы далеко не всегда профессионалы. Некоторые женщины впервые сели за швейную машинку, но были настроены серьезно и освоили технику. Работа есть и для других. Например, доставка грузов на передовую и тканей в цех.

«Мы шьем и принимаем от вас подушки, простыни, трусы для госпиталя. Средства личной гигиены, продукты длительного хранения, перевязочные материалы. У нас не пропадает ни одного сантиметра ткани. Кроить стараемся максимально экономно. Из больших выпадов делаем трехпалые перчатки, носки, шапки. Из маленьких остатков мы делаем подушки для госпиталя», — написали челябинские волонтеры «Шьем нашим» в своем телеграм-канале.

Госпитальные подушки предназначены для подкладывания под голову при перевозке на носилках, для подкладывания под культи ампутированных конечностей и конечностей находящихся в аппаратах Илизарова. Также их можно использовать для того чтобы подложить под спину, для удобства передвижения на инвалидной коляске.

«В это трудное и страшное время иногда хочется плакать от счастья.... Потому что к нам приходят люди с огромными душами и добрыми сердцами. Каждый делает что может. Наши золотые швейные феи, низкий вам поклон за то что сидели ночами и строчили термобелье. Спасибо что приходите к нам в цех, помогаете с пошивом», — благодарят волонтеры.

Фото: Родион Севастьянов

В ЛДПР призвали волонтеров и патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создали специальный ресурс плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

«Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа — это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», — заявил Леонид Слуцкий, лидер партии ЛДПР.