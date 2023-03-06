6 проектов региона прошли в федеральный этап конкурса «Лучший социальный проект года»

Фото: центр детского плавания «Ихтиандр»

В Челябинске прошло награждение победителей регионального этапа конкурса проектов в области социального предпринимательства. На оценку регионального оргкомитета было представлено 14 проектов от предпринимателей, самозанятых и НКО. Организатор: центр «Мой бизнес»при содействии регионального Минэкономразвития.

Наталья Гейкина стала победителем номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» с проектом по развитию навыков безопасности и спасению жизни на воде у детей 2-3 лет и дошкольников. Наталья с 2011 года развивает центр детского плавания «Ихтиандр» в Челябинске. Начинала с групп для грудничков, а после – разработали программы для разных категорий детей и взрослых. В прошлом году автор проекта узнала о социальном предпринимательстве и начала готовиться к получению гранта. Подготовить пакет документов помогли в центре «Мой бизнес».

«Сейчас большая конкуренция: за последние годы появилось много бассейнов с разными услугами. Хотелось сделать что-то уникальное, и идею подсказала сама жизнь. К сожалению, часто приходиться видеть печальные новости о гибели детей на воде, хотя, зная, как вести себя в таких ситуациях, можно было избежать печального исхода. Это натолкнуло на мысль о создании специального курса, где дети смогут получить базовые навыки поведения в экстренных ситуациях», – комментирует Наталья Гейкина.

В конце 2022 года предприниматель получила грант и в ближайшее время уже запустит первую группу обучения. Курс рассчитан на 4 месяца: теория и практика будут преподноситься в интерактивном формате с использованием специально созданных анимационных роликов.

Проект вошел в число лучших в Челябинской области и сейчас проходит отбор на федеральном уровне. Как отметила Наталья, основная задача – привлечь внимание к проблеме безопасности детей и предложить качественное решение. Этот проект не станет последним, сейчас в компании строят новые планы:

«Хотим сделать бассейн максимально удобным для детей с ОВЗ или переехать в новое помещение, поэтому очень рассчитываем на грантовую поддержку. Статус социального предприятия мы получили впервые и на деле увидели, что это дает, поэтому будем подтверждать его ежегодно».

В число победителей регионального этапа в категории «Социальное предпринимательство» вошли:

- Ольга Егорова (Happy kids – территория детства) – лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей ОВЗ»;

- Наталья Олизько (Бэби-клуб – досуговый центр для детей от 8 месяцев до 7 лет) – лучший проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей;

- Елена Артемьева (Юридическая помощь НКО) – лучший проект в культурно-просветительской сфере;

- Наталья Гейкина (курс «Развитие навыков безопасности и спасение на воде у детей 2-3 лет и дошкольников в групповом формате без участия родителей») – лучший проект в сфере ЗОЖ, физической культуры и спорта

- Анастасия Пермякова (учебный центр «Я парикмахер») – лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Помимо предпринимателей участие в конкурсе принимали некоммерческие организации. Татьяна Новак реализует проект «Уютные вещи» в Магнитогорске, ставший лучшим в направлении социального обслуживания. Его основная цель – социально-трудовая адаптация людей с ограниченными возможностями. Авторы проекта обучают основам декоративно-прикладного творчества, после чего у участников появляется возможность работать на дому в комфортных для себя условиях и полноценно реализовать себя на рынке труда. Созданную руками участников сувенирную продукцию под брендом «Уютные вещи» знает уже большинство жителей города – она регулярно представляется на ярмарках и событийных мероприятиях города. Главная движущая сила – люди: сейчас в работе принимают участие 57 волонтеров, а количество благополучателей выросло до 34. Проект реализуется с 2016 года и уже не раз получал поддержку от государства.

«Мы прошли большой путь. Многие не верили в успех проекта, но я рада, что нашлись те, кто поддержал начинание. Первый грант мы получили в 2016 году – тогда я увидела, что государство действительно заинтересовано в реализации таких инициатив. Дальше – больше: я выиграла 2 профильных обучения, что вместе с управленческим опытом помогло грамотно выстроить всю систему работы», – поделилась Татьяна.

Фото: "Уютные вещи"

Раньше участие в конкурсах было направлено на популяризацию идеи, сейчас – больше имиджевая история, возможность доказать свою экспертность. Увидев новость о приеме заявок, Татьяна обратилась в центр «Мой бизнес»:

«Как оказалось, в рамках конкурса здесь работают не только с предпринимателями. В связи с ростом оборотов в ближайшее время мы перейдем из НКО в статус субъекта МСП, что откроет новые возможности. Благодаря конкурсу познакомились с мерами поддержки центра «Мой бизнес», поэтому уже строим планы на перспективу. Все вопросы решили оперативно, прошлый опыт пришелся кстати».

Конкурс направлен на выявление лучших практик, направленных на достижение общественно полезных целей. Все проекты, выдвинутые от региона, уже проходят дальнейший отбор и поборются за звание лучших на федеральном уровне.

«Для социальных предпринимателей предусмотрены отдельные льготы и грантовая поддержка, действуют отдельные программы для некоммерческого сектора. Это создает комфортную среду для ведения бизнеса. Мы консультируем и помогаем собрать документы для получения особого статуса. Список таких предприятий постоянно растет, это значит, что бизнес нацелен на создание качественно новых продуктов», – комментирует Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес», региональный куратор конкурса «Лучший социальный проект года».

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:

- г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

- г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

- г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж),

- г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж),

- г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13,

- г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж),

- г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4,

- г. Сатка, ул. Ленина, д.1,

- г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.129.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На правах рекламы, ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС», LjN8KVHfE