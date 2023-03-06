Эвакуировались 20 рабочих: в Челябинске загорелся строящийся ФОК, который принадлежит крупному вузу

Место строительства нового ФОКа. Фото: архив КП

Недалеко от главного корпуса Челябинского госуниверситета загорелся строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. На место пожара по улице Братьев Кашириных вечером в понедельник, 6 марта, вызвали сотрудников МЧС.

— В подвале здания произошло возгорание утеплителя «Пеноплекс». Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Жильцы соседних многоэтажек увидели дым, идущий со стройки. Фото: t.me/cheliabinsktop

Во время пожара из здания самостоятельно эвакуировались 20 рабочих. Никто из них не пострадал.

Согласно данным с портала Госзакупок, ФОК для вуза строит фирма «Высота». За работы ей заплатят 126 млн рублей. Общая площадь объекта по завершению работ должна составить более 2 тысяч квадратных метров.

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