Возле здания Челябинского госуниверситета построят спорткомплекс стоимостью в 126 млн рублей

Спорткомплекс будет находиться возле главного корпуса вуза. Фото: ЧелГУ / t.me

Челябинский госуниверситет выбрал подрядчика, который выполнит работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории вуза. Победителем торгов стало ООО «Высота». Информация о результатах аукциона содержится на официальном портале Госзакупок.

Контракт с фирмой был заключен по начальной цене в 126 миллионов рублей. Согласно техзаданию, общая площадь спортивного комплекса должна составить более 2 тысяч квадратных метров. В здании будут находиться два спортивных зала, вестибюль, гардеробная, раздевалки, душевые кабины и санузлы. Кроме того, здесь также планируется сделать тренерскую, медкабинет, комнаты по хранению инвентаря, а также административные и технические помещения.

Спорткомплекс должен появиться возле главного корпуса университета на улице Братьев Кашириных, 129. Следует добавить, что помимо строительства здания подрядчик благоустроит прилегающую территорию и проведет все коммуникации. По контракту объект необходимо сдать к 31 января 2023 года.

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