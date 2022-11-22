Челябинские красотки и умницы поборются за корону: узнай, кто участвует

Интернет-голосование за участниц идет до 3 декабря.

В Челябинске проходит конкурс «Корона Южного Урала». Это региональный этап от всероссийского запатентованного конкурса красоты «Золотая Корона России». Участницы выступают в категориях Miss и Missis. Задача каждой - показать образ современной уральской красавицы!

Организаторы уверены, что это прекрасная жена и мама, бизнесвумен или молодая девушка, и за красивой внешностью обязательно стоит еще и активная жизненная позиция.

- Участие в конкурсах красоты поднимает самооценку, раскрывает новые возможности, поэтому в конкурсе могут принимать участие девушки и женщины разных возрастов, - объясняет директор проекта Яда Калмыкова.

Во время подготовительного этапа участницы проходили обучение по развитию женственности, повышению уверенности в себе, творчеству.

Сейчас на сайте «Комсомольской правды» идет онлайн-голосование. Вы можете посмотреть фото участниц, узнать подробную информацию о них и, конечно, оставить свой лайк. Интервью с победительницей интернет-голосования будет опубликовано на сайте издания и в газете.

Оставляйте лайки раз в сутки. Голосование завершится в 12 часов ночи со 2 на 3 декабря. Итоги будут озвучены на торжественной церемонии награждения.

Проголосовать за участниц.

В начале декабря состоится финал конкурса, где девушки продемонстрируют все, то чему научились на подготовительном этапе и жюри оценит каждую. Участницы, получившие главные номинации Grand Prix и Miss/Missis Корона Южного Урала, войдут в Топ-100 самых красивых женщин России.

Уже открыта регистрация на церемонию по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Подписывайтесь на нас в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».