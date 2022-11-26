Челябинский актер Владимир Устюгов о сериале «Жуки»: «Моему герою придется заплатить за свои действия»

Владимир Устюгов сыграл директора сельской школы. Фото: телеканал ТНТ

5 декабря стартует третий и финальный сезон сериала «Жуки», где роль директора сельской школы сыграл уроженец Челябинска актер и режиссер Владимир Устюгов. В интервью он объяснил секрет успеха проекта и поделился впечатлениями от того, каким видит родной город сегодня.

— Скоро начнется показ третьего сезона сериала «Жуки». Как вы думаете, почему этот сериал настолько полюбился зрителям?

— Наверное, в этом проекте срабатывает старая формула комедии, которая пошла еще от Гайдая. Я имею в виду то, что все персонажи сериала – недотепы, такие дурачки в хорошем смысле слова. Когда зритель их видит, то сразу считает себя умнее и смеется. Кроме того, в сериале совсем нет плохих людей. Все – хорошие и милые, хотя могут совершать глупые поступки.

— Приоткройте завесу тайны, что ждет вашего героя в новом сезоне?

— Я не буду рассказывать подробности. Чтобы сохранить интригу, просто скажу, что ему придется заплатить за свои действия. А в остальном – смотрите сериал.

— Вы – творческий человек, в работе актеров и режиссеров часто случаются «качели». В разные периоды что-то получается, а что-то нет. За всю вашу долгую карьеру, не было ли у вас когда-нибудь порыва все бросить и вернуться в родной Челябинск?

— Я уехал в 1996-м году, но честно скажу, что порыва вернуться никогда не испытывал. Я все время был чем-то занят: у меня были работа, дела, своя ответственность. Случались сложности, конечно, но не до такой степени, чтобы все бросать. Скорее, бывает желание поехать в Челябинск, чтобы просто отдохнуть от московской суеты. Но работа прежде всего в Москве.

— Как часто бываете в родном городе?

— В последний раз был в октябре, но из-за трагических событий. К сожалению, я потерял отца, пришлось из-за этого приехать. А обычно бываю в Челябинске каждый год. У меня там живут родственники, есть недвижимость, да, и просто нравится приезжать.

— А свои любимые места у вас в городе есть?

— Я очень люблю ездить за город, рядом с Челябинском много прекрасных мест, красивые озера. Сам город, конечно, тоже потрясающий. Я вот смотрю сейчас на то, как он изменился, и это поразительно. Я вышел на набережную прогуляться, и был в восторге от того, какой уровень! Я вспоминаю набережную в те времена, когда я был еще маленьким, и сейчас кажется, что я попал в какую-то сказку. В этом плане у меня большая благодарность руководству, что так украсили город, он стал очень красивым. Надеюсь, что когда приеду следующим летом, Челябинск станет еще лучше!

— У вас много ролей в кино и сериалах. А какую вы бы назвали первой серьезной?

— Для меня это очень непростой вопрос. Серьезное – это всегда сложное. Например, была картина Николая Досталя «Раскол» – про церковный раскол в XVII веке. Или Андрея Эшпая «Иван Грозный». Мне кажется, что историческое кино – это всегда трудно, потому что в итоге у зрителя не должно сложиться ощущения, что он смотрит на «ряженых». Это и сложно, и очень ответственно. Поверят тебе или нет – все это в твоих руках.

— Раньше многие зрители часто сетовали на качество отечественных сериалов, но похоже ситуация в последнее время сильно изменилась. Согласитесь с этим?

— Да, я вижу серьезный прогресс и по тому, как идет производство, и по качеству картинки, и по тому, как материал воспринимается зрителем. Безусловно, мы растем. Но, согласитесь, было бы странно, если бы этого не происходило? Про некоторые сериалы могу сказать, что они даже ошеломляют в приятном смысле этого слова.

— Тогда назовете несколько проектов, которые вас особенно впечатлили?

Конечно, из русских проектов мне понравился сериал «Жуки»!

— В этом мы уже не сомневаемся!

— Разумеется! Еще отличный «Домашний арест». Мне кажется, что «Немцы» и «ЮЗЗЗ» тоже хорошо сделаны. Но, честно скажу, у меня мало времени смотреть сериалы, хотя какие-то стараюсь не пропускать. Западные тоже достаточно много смотрю.

— И какие из них вам понравились в последнее время?

— Я люблю то, что делает Райан Мерфи. Например, из последнего, что я видел, – «Наблюдатель». Мне еще понравился «Шантарам», который вышел в 2022-м году. Книгу я в свое время прочитал, и мне она показалась неплохой. Такая качественная беллетристика. А сериалы я все же смотрю по-особенному, поскольку я и сам режиссер. То, что нравится лично мне, не всегда может быть понятно обычному зрителю. Мне интересны сценарий, драматургия, монтаж, подобные вещи.

— А кого бы вы могли назвать своими мэтрами в режиссуре? Кто для вас подлинные величины?

— Дело в том, что я очень люблю театр, поэтому большие величины для меня – театральные режиссеры. Например, Товстоногов. Если мы говорим про кино, то мне интересны тот же самый Дэвид Линч, Уэс Андерсон, где-то Гильермо Дель Торо. Люди, которые имеют свою стилистику в кино.

— У режиссеров, которых вы назвали, действительно четкий почерк!

— Именно! Ты всегда их узнаешь. Я бы также добавил Педро Альмодовара, какое-то время был им очень увлечен, и любил смотреть то, как он рассказывает свои истории. Всегда было смело и интересно. Также можно вспомнить Эмира Кустурицу. Он оказал на меня большое влияние. Мне нравятся режиссеры с почерком. Знаете, как певца узнают с первых нот, режиссера должны узнавать с первых кадров. Это и есть подлинное мастерство!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru