«Получила ожоги второй степени»: четырехлетнюю девочку ошпарили горячим чаем в детском саду Челябинска

Девочка получила ожоги шеи и живота. Фото: предоставлено КП

В Челябинске четырехлетняя девочка получила сильные ожоги после того, как ее облили чаем в детском саду. Об этом КП-Челябинск рассказала мама пострадавшего ребенка Елена. По ее словам, инцидент случился утром 17 ноября в детском саду № 79. Нянечка накрывала на стол и несла поднос с горячим чаем, а дети в это время дети бегали по группе. В какой-то момент нянечка столкнулась с девочкой, и горячий чай с подноса вылился прямо на нее.

— Дочь говорит, что воспитатель была где-то внизу, а они бесились в группе. Нянечка проходила в группе с кипятком и столкнулась с Софией. Она получила ожоги первой и второй степени от шеи и до низа живота, еще бедро обожгло, — рассказала Елена Аюпова.

Сразу после случившегося воспитатель позвонила Елене — на часах было около восьми утра. Родители тут же поехали в детский сад за своим ребенком. Они зашли в группу и увидели дочь, лежащую в спальне с ожогами живота. Через некоторое время приехала и скорая помощь. Медики обработали девочку и увезли ее в ожоговый центр. Вместе с мамой она находится там до сих пор.

Мы связались с заведующей детского сада № 79, но она отказалась комментировать ситуацию.

— Никаких комментариев не даем, — кратко заявила Анастасия Копытова.

В комитете по делам образования Челябинска подтвердили информацию о случившемся.

— Инцидент произошел во время подготовки к завтраку, когда младший воспитатель накрывала на стол, а дети в группе играли в подвижные игры. В результате столкновения небольшая часть горячей воды выплеснулась на одежду воспитанницы. В настоящее время в учреждении проводится расследование несчастного случая в соответствии с установленным порядком. По факту его завершения виновные будут привлечены к ответственности, - прокомментировали в комитете.

Кстати, согласно санитарным правилам, горячие напитки в детском саду должны иметь температуру от 60 до 65 градусов. Соответствовал ли чай установленной норме, будут выяснять специалисты. КП-Челябинск связалась с главным врачом детской поликлиники № 8 Антоном Рыжим, чтобы выяснить, можно ли получить ожоги первой и второй степени от такой температуры.

— Температура тела человека — 36,6 градусов, и это под мышкой. Температура кожи, например, руки, в среднем составляет 35 градусов. Даже если мы берем температуру воды в 60 с чем-то градусов — это уже в два раза больше. И дальше нужно говорить о времени воздействия. Допустим, если вода попала на одежду, убрать ее сразу оттуда нельзя. И от этого получается длительное воздействие, пока человек ее человек не снимет. В таком случае ожоги вполне возможны, — считает Антон Рыжий.

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