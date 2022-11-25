Купить не купите, но хотя бы посмотрите: елочные игрушки за 15 тысяч рублей

Этими игрушками можно любоваться часами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние игрушки возвращают нас в детство. Теплые воспоминания о том, с каким предвкушением доставали украшения, разглядывали любимую елочную подвеску, греют душу. А в этом году в Челябинске бум на игрушки, которые не просто дарят забытые впечатления, а еще рассказывают о традициях. Это отражено не только в росписи, но и в мастерстве изготовления. Об этом в атмосферном репортаже КП-Челябинск.

Казалось бы, что можно придумать нового среди елочных игрушек? Выпускай себе Дедов Морозов, Снеговиков и лесных животных и горя не знай. Но производители каждый год придумывают коллекции, от вида которых на мгновение теряется дар речи. Стеклянные и керамические елочные украшения лишний раз даже не берешь в руки — настолько страшно разбить эту красоту.

Самая впечатляющая и, наверное, самая дорогая коллекция елочных игрушек — из Польши (набор стоит от 15 тысяч рублей). Каждый год они выпускают изделия по мотивам советских и русских мультфильмов из тончайшего стекла.

В Польше игрушки изготавливают еще по советским лицензиям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На эти елочные украшения производитель дает гарантию, что лакокрасочное покрытие не сколется. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в этом году в Челябинск привезли коллекцию уральского производителя. В Свердловской области делают игрушки, посвященные сказам Бажова.

Хозяйка медной горы как будто в малахитовом платье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Задорная Огневушка-поскакушка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это персонажи из «Серебряного копытца»: заглавный герой, Даренка и Муренка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Очень популярен становится фарфор, и много компаний теперь работают с керамикой. Еще пользуются популярностью мини-игрушечки, — заметила коммерческий директор универмага «Детский мир» Елена Потеряева.

Лучшее в мире приведение с мотором сделала московская компания «Лефортовский фарфор». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А этот малыш – из ярославской майолики (вид керамики). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Красочные ретро-автомобили – не стеклянные, а фарфоровые. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из этой же серии шары с советской тематикой. В универмаге говорят, что эта серия пользуется небывалым спросом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеист, стюардесса, врач, повар и космонавт тоже сделаны из фарфора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Из серии профессий были танки, солдаты, но военных всех почти разобрали. В прошлом году врачи активно продавались: люди берут то, что связано с текущей повесткой, — объяснила сотрудница универмага.

Ручная роспись сейчас у многих производителей. Художники расписывают не только фигурки, но и елочные шары.

Лошадка сделана в стиле гжель. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы нарисовать такую картину на обычном шаре, нужна была очень тонкая кисточка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородская фабрика хранит традиции с 1936 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в Челябинск привезли фетровые 3D-игрушки. Их советуют брать в семьи с детьми и домашними животными, так как они не бьются.

Найти точно такой же замок не получится, так как их собирают вручную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Игрушки продают целыми наборами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта же компания расписывает лица Снегурочкам и шьет им наряды. Присмотритесь, платья и полушубки у них разные! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также уже не первый год в Челябинске скупают игрушки из ваты – эта техника была популярна в советское время: основе из ваты придавали форму с помощью клея и разукрашивали.

На первый взгляд даже и не скажешь, что эти персонажи – из ваты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие игрушки делают в Великом Новгороде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, на полках стоят игрушки, посвященные символу грядущего года. Поэтому на шарах и в других новогодних украшениях встречаются милые пушистые кролики.

С наступающим годом кролика! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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