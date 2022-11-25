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Общество25 ноября 2022 13:36

Купить не купите, но хотя бы посмотрите: елочные игрушки за 15 тысяч рублей

Подборка украшений ручной работы по мотивам русских народных промыслов
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Этими игрушками можно любоваться часами.

Этими игрушками можно любоваться часами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние игрушки возвращают нас в детство. Теплые воспоминания о том, с каким предвкушением доставали украшения, разглядывали любимую елочную подвеску, греют душу. А в этом году в Челябинске бум на игрушки, которые не просто дарят забытые впечатления, а еще рассказывают о традициях. Это отражено не только в росписи, но и в мастерстве изготовления. Об этом в атмосферном репортаже КП-Челябинск.

Казалось бы, что можно придумать нового среди елочных игрушек? Выпускай себе Дедов Морозов, Снеговиков и лесных животных и горя не знай. Но производители каждый год придумывают коллекции, от вида которых на мгновение теряется дар речи. Стеклянные и керамические елочные украшения лишний раз даже не берешь в руки — настолько страшно разбить эту красоту.

Самая впечатляющая и, наверное, самая дорогая коллекция елочных игрушек — из Польши (набор стоит от 15 тысяч рублей). Каждый год они выпускают изделия по мотивам советских и русских мультфильмов из тончайшего стекла.

В Польше игрушки изготавливают еще по советским лицензиям.

В Польше игрушки изготавливают еще по советским лицензиям.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На эти елочные украшения производитель дает гарантию, что лакокрасочное покрытие не сколется.

На эти елочные украшения производитель дает гарантию, что лакокрасочное покрытие не сколется.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в этом году в Челябинск привезли коллекцию уральского производителя. В Свердловской области делают игрушки, посвященные сказам Бажова.

Хозяйка медной горы как будто в малахитовом платье.

Хозяйка медной горы как будто в малахитовом платье.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Задорная Огневушка-поскакушка.

Задорная Огневушка-поскакушка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это персонажи из «Серебряного копытца»: заглавный герой, Даренка и Муренка.

А это персонажи из «Серебряного копытца»: заглавный герой, Даренка и Муренка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Очень популярен становится фарфор, и много компаний теперь работают с керамикой. Еще пользуются популярностью мини-игрушечки, — заметила коммерческий директор универмага «Детский мир» Елена Потеряева.

Лучшее в мире приведение с мотором сделала московская компания «Лефортовский фарфор».

Лучшее в мире приведение с мотором сделала московская компания «Лефортовский фарфор».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А этот малыш – из ярославской майолики (вид керамики).

А этот малыш – из ярославской майолики (вид керамики).

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Красочные ретро-автомобили – не стеклянные, а фарфоровые.

Красочные ретро-автомобили – не стеклянные, а фарфоровые.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из этой же серии шары с советской тематикой. В универмаге говорят, что эта серия пользуется небывалым спросом.

Из этой же серии шары с советской тематикой. В универмаге говорят, что эта серия пользуется небывалым спросом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккеист, стюардесса, врач, повар и космонавт тоже сделаны из фарфора.

Хоккеист, стюардесса, врач, повар и космонавт тоже сделаны из фарфора.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Из серии профессий были танки, солдаты, но военных всех почти разобрали. В прошлом году врачи активно продавались: люди берут то, что связано с текущей повесткой, — объяснила сотрудница универмага.

Ручная роспись сейчас у многих производителей. Художники расписывают не только фигурки, но и елочные шары.

Лошадка сделана в стиле гжель.

Лошадка сделана в стиле гжель.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы нарисовать такую картину на обычном шаре, нужна была очень тонкая кисточка.

Чтобы нарисовать такую картину на обычном шаре, нужна была очень тонкая кисточка.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нижегородская фабрика хранит традиции с 1936 года.

Нижегородская фабрика хранит традиции с 1936 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впервые в Челябинск привезли фетровые 3D-игрушки. Их советуют брать в семьи с детьми и домашними животными, так как они не бьются.

Найти точно такой же замок не получится, так как их собирают вручную.

Найти точно такой же замок не получится, так как их собирают вручную.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Игрушки продают целыми наборами.

Игрушки продают целыми наборами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта же компания расписывает лица Снегурочкам и шьет им наряды. Присмотритесь, платья и полушубки у них разные!

Эта же компания расписывает лица Снегурочкам и шьет им наряды. Присмотритесь, платья и полушубки у них разные!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также уже не первый год в Челябинске скупают игрушки из ваты – эта техника была популярна в советское время: основе из ваты придавали форму с помощью клея и разукрашивали.

На первый взгляд даже и не скажешь, что эти персонажи – из ваты.

На первый взгляд даже и не скажешь, что эти персонажи – из ваты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие игрушки делают в Великом Новгороде.

Такие игрушки делают в Великом Новгороде.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, на полках стоят игрушки, посвященные символу грядущего года. Поэтому на шарах и в других новогодних украшениях встречаются милые пушистые кролики.

С наступающим годом кролика!

С наступающим годом кролика!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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