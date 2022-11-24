Фото: Копейск (В)Теме | Новости/vk.com

На границе Челябинска и Копейска поздним вечером 23 ноября случилась массовая авария. Пострадали по меньшей мере 4 человека.

Сперва очевидцы сообщали, что столкнулись 10 машин, потом подсчитали оставшиеся у обочины автомобили — их оказалось 8. В ГИБДД и МЧС сообщают, что непосредственными участниками аварии стали 5 транспортных средств.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Все началось со столкновения фургона Hyundai и LADA Granta. По словам очевидцев, Hyundai буквально перелетел, опрокидываясь, через встречную полосу и остался лежать в кювете. На встречной полосе после удара оказалась и LADA.

Фото: Копейск (В)Теме | Новости/vk.com

Далее сталкиваться начали уже машины, ехавшие по полосе, куда вынесло LADA и Hyundai. К ДТП присоединились Volkswagen, KIA и Toyota.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

Очевидцы рассказывают, что людей во время аварии буквально выбрасывало из окон машин. По данным ГИБДД, с места происшествия госпитализировали четверых пострадавших. Это водители Hyundai и LADA, водитель и пассажир Volkswagen.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

На место аварии вместе с врачами скорой помощи выезжали спасатели.

Фото: Подслушано Копейск/vk.com

— Для ликвидации последствий ДТП было 7 человек и 2 единицы техники, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Тушить автомобили не потребовалось, но спасатели отключили аккумулятор в одной из разбитых машин, чтобы устранить угрозу возгорания или взрыва.

Фото: Копейск (В)Теме | Новости/vk.com

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