10 авто попали в массовое ДТП на границе Челябинска и Копейска

Фото: Подслушано КПЗиС / г.Челябинск / ВКонтакте.

На границе Челябинска и Копейска, у торгового комплекса Metro произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в результате аварии пострадало около 10 автомобилей.

— Крупное ДТП произошло возле Metro только что. Пострадали не менее 10 машин. По словам очевидцев, люди вылетали из окон. На месте работают несколько бригад скорой помощи, реанимация и МЧС, — пишут пользователи группы «Подслушано КПЗиС / г.Челябинск» во ВКонтакте.

В пресс-службе регионального ГИБДД корреспонденту КП-Челябинск подтвердили факт ДТП, а также рассказали о подробностях происшествия и пострадавших.

— Водитель автомобиля «Хундай», по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», после чего оба автомобиля выехали на полосу встречного движения, где совершили столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген», «Киа» и «Тойота», — объсянили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили четыре человека — водители автомобилей «Хундай», «Лада» и «Фольксваген», а также пассажир «Фольксвагена». Они были транспортированы в медицинское учреждение.

Ранее в Каслинском районе произошло смертельное ДТП с участием иномарки и отечетственого автомобиля. Как уточнили в пресс-службе регионального ГИБДД, машины столкнулись на 21 километре автодороги Тюбук-Кыштым.

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