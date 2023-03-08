Весне — дорогу! В Челябинской области по нацпроекту отремонтируют 200 километров дорог

Щебеночные дороги в Челябинской области уходят в прошлое. Фото: миндортранс Челябинской области.

Дорожники Челябинской области готовятся к началу строительного сезона. В регионе названы главные магистрали, которые обновят в 2023 году. Это крупные трассы, сельские дороги, новые объекты, которые вошли в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Некоторые из объектов включались в программу после посещения районов губернатором Алексеем Текслером, личных приемов и прямых линий.

— Самое большое количество вопросов, когда приезжаю в муниципалитет, по дорогам, — отметил Алексей Текслер во время общения с жителями в прямом эфире. — Мы начиная с 2019 года в три раза увеличили количество ремонтных работ и новые стройки по региону. А помощь со стороны региона муниципалитетам была нулевой. Сегодня мы почти три миллиарда рублей направляем районам. Мы продолжим активно заниматься дорогами.

ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Нужно отметить, что в 2022 году в регионе закончены знаковые дорогостоящие проекты. Это путепровод на улице 9 Мая в Магнитогорске, который соединяет сразу пять поселков, реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, трасса М5 до Екатеринбурга.

В основном проекты рассчитаны на несколько лет. Так, до 2024 года продолжится реконструкция М5, в плане — магистрали, соединяющие города региона.

— В 2019 году я лично обратился к президенту России с просьбой завершить дорогу до Екатеринбурга, — сказал губернатор Алексей Текслер. — Мы это закрыли. Большое строительство ведется по дороге от Челябинска до границы с Башкирией. В 2024 году закончим Ашинский район, там больше 60 километров. И планово идем от Челябинска, в этом году мы сдадим расширение уже от Чебаркуля до Миасса. Это очень важная инфраструктура, без которой нам не обойтись.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ В ЧУРИЛОВО

Чурилово — один из самых проблемных в плане дорог район Челябинска. Это тот случай, когда целый поселок застроили новыми домами, а о школах, детских садах, поликлиниках, скверах не позаботились. Сейчас ситуация выравнивается. Одна из самых больших школ там уже работает, в планах — построить еще одну, во дворах стоят детские сады, спроектирована и новая поликлиника.

В 2022 году в работу запущен большой дорожный проект. Достроен пер вый участок по 2-й Эльтонской до берега Первого озера. После окончания всех работ в этом году для жителей сделают свою набережную.

Есть решение и по расширению улицы Литейной, которая соединяет Чурилово с центром Челябинска и стоит в пробках.

— Там все непросто, много коммуникаций, стоит ТЭЦ. Тем не менее этот проект сейчас разрабатывается, — прокомментировал Алексей Текслер. Также в Челябинске в программу вошли улицы Молдавская, Бейвеля, отремонтируют мост через реку Миасс у поселка Першино.

АСФАЛЬТ ВМЕСТО ЩЕБНЯ

Значительную часть национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет инфраструктура сельских территорий.

В 2023 году работы закончат между Рождественкой и Мордвиновкой в Увельском районе. Трасса была покрыта крупными камнями, которые рвали шины. Доставить даже продукты в магазин, школу или детский сад было проблемой. Одиннадцать километров дороги уже сделали.

— Губернатор Алексей Текслер дал поручение министерству дорожного хозяйства и транспорта региона сделать приоритетным направлением в своей работе перевод щебеночных дорог в асфальтобетон, — рассказал министр Алексей Нечаев. — Дорога между Рождественкой и Мордвиновкой — как раз один из объектов, где была щебенка. Дороги с современным качественным покрытием появятся и в других территориях региона.

Также среди крупных объектов — ремонт почти 20 километров дороги Кузяшева — Акбашева — Марксист, 15 километров дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

ЦИФРА: 1000

Столько километров дорог отремонтировано в Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 5 лет. В 2023 году построят и обновят 200 километров дорожного полотна.

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