«Классное приключение»: в Магнитогорске инспекторы ДПС вытащили из снега машину с матерью и ребенком

Олег Изак и Иван Дюскин. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области автоинспекторы помогли водителю такси и его пассажиркам — матери с маленькой дочерью. Сотрудники ДПС вытащили машину, которая прочно увязла в сугробе.

Таксиста подвело плохое знание местности на окраине Магнитогорска. Поздним вечером он свернул на проселочную дорогу, по которой зимой обычно никто не ездит. Машина быстро увязла в снегу.

К счастью, автомобиль заметили сотрудники ДПС. Олег Изак и Иван Дюскин удивились, что таксист выбрал нестандартный маршрут, и решили проверить, все ли в порядке.

И так уже огорчившийся из-за оплошности с сугробом водитель такси увидел машину ГИБДД и решил, что его заподозрили в нарушении. Но ошибся.

— Когда подъехали поближе, оказалось, что автомашина такси вместе с пассажирами засела в снегу и самостоятельно выбраться не может. Незамедлительно нами было принято решение оказать помощь, — рассказал лейтенант полиции Олег Изак.

Автоинспекторы помогли вытащить такси из сугроба. Пассажиркам не пришлось своими силами выбираться из отдаленного района — такси благополучно довезло их до дома.

После происшествия водитель Николай в соцсети поблагодарил сотрудников ДПС.

— Мужики, спасибо вам! — написал он. — Начальство, сделайте им благодарность.

Пассажирка вызволенной из снега машины присоединилась к благодарностям и назвала полицейских настоящими мужчинами.

— Дочка сказала, что это было классное приключение, — добавила женщина.

Ранее в Челябинской области полицейские помогли семье, которая возвращалась на машине из отпуска, но попала в снежный плен во время затяжной непогоды в горах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru