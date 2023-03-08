Весне дорогу: в Челябинской области потеплеет до +7 градусов

Ветер тоже будет теплый Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинскую области уверенно врывается весна! В ближайшие дни ветер будет теплым. А столбики термометров поднимутся до +5 градусов 9 марта, до +7 – днем 10 марта. При этом ночами может холодать до -7 градусов.

В четверг местами будет мокрый снег. А в пятницу будет ясно, без осадков.

В Челябинске погода будет примерно такая же. Днем в четверг будет +2, +4 градуса. А в пятницу – +4, +6 градусов. Ночью с 8 на 9 марта будет небольшой снег. В остальное время осадков не будет.

Напомним, у КП-Челябинск есть прогноз погоды на весну этого года.

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