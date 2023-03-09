Весенний призыв в Челябинской области с 1 апреля по 15 июля 2023: увеличат ли призывной возраст и срок службы

В 2023 году хотят принять законопроект об изменении возраста призывников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что осенью по указу президента время призыва сместили на месяц с октября на ноябрь, весной подобных изменений не предвидится. Повестки в армию военнообязанным начнут приходить с 1 апреля по 15 июля 2023 года. Однако может поменяться возраст призывников и срок их службы: об этом говорят еще с декабря. Что говорят об этом в челябинском военкомате?

Увеличение призывного возраста и срока службы в армии весной 2023

Еще в декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил отодвинуть возраст призывников на три года. Сейчас в армии служат мужчины с 18 до 27 лет, а могут – с 21 до 30 лет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что это возможно только через изменения в законе и будет происходить поэтапно: от года до трех лет.

В январе появилась информация от Картаполова, что уже весной могут начать призывать мужчин до 30 лет. Однако через несколько дней он сообщил, что это лишь возможный вариант, и никаких поправок пока не принималось. 3 марта глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев подтвердил, что пока изменений не было. И если законопроект поступит в Госдуму весной, то при одобрении депутатов он вступит в силу только осенью.

О том, что в Челябинске планируют принимать по старым правилам весеннего призыва, сказали и в военкомате:

— Пока еще окончательно ничего не принято. Будет известно ближе к 1 апреля. Лучше звоните на призывной [пункт], - объяснил дежурный в военкомате Курчатовского и Калининского районов.

Кроме того, дмитровский военком Михаил Фотин заявил, что планируется увеличить срок срочной службы: для весенних призывников — на полтора года, для осенних — на два. Но в телеграм-канале федерального минобороны это заявление опровергли.

— В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, — отметил в декабре военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

Изменения в работе военкоматов и призывных комиссий с учетом СВО

Осенью в армию отправились 120 тысяч призывников со всей России. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, это количество с каждым призывом уменьшается за счет того, что в планах – набрать больше контрактников. Всем новобранцам выдают форму, банковские и персональные электронные карты, а также несессеры со средствами личной гигиены.

Но с учетом военной специальной операции работа военкоматов и призывных комиссий изменилась. Особое внимание осенью уделили комплектованию научных, научно- производственных и спортивных рот. В них отправили около 650 молодых ребят. Большинство призывников отправились в учебные соединения и воинские части, где в течение 5 месяцев осваивают технику и получают военно-учетную специальности, а потом отправляются в войска на практику.

— Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются,— подчеркнули в телеграм-канале министерства обороны России.

Вероятно, что и во время весеннего призыва в Челябинске будут придерживаться аналогичной тактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призыв в армию в Челябинской области: куда отправят служить, какие документы понадобятся

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.