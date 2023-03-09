«Держи медаль, мамке отдашь»: волонтер из Челябинской области встретил мобилизованного сына в зоне спецоперации

Мобилизованный передал отцу свою медаль на хранение. Фото: "Вместе" Копейск Южный Урал / vk.com

В зоне специальной военной операции, неподалеку от Макеевки, произошла трогательная встреча – 63-летний волонтер из Сатки, Челябинской области, Дмитрий Павлов обнял мобилизованного сына, которого не видел с сентября. Отцу военнослужащий в ответ передал свою медаль «За Отвагу», чтобы она сохранилась дома.

– Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь? На, мамке отдай, – с шуткой обнял отца и протянул медаль мобилизованный.

Встретиться сыну с отцом удалось случайно. Волонтер вез гуманитарный груз из Луганской области в сторону Макеевки в ДНР, в то время как мобилизованный поехал за боеприпасами. Увиделись они всего на несколько теплых минут.

Смеясь, военнослужащий пожурил папу: «Не так, так по-другому ты сюда залез». А все из-за того, что Дмитрий и сам хотел пойти на защиту Родины добровольцем, но из-за возраста его не взяли. Тогда он решил помогать иначе - стать волонтером.

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