Когда сын — твой коллега: семья из Миасса рассказала о работе в МЧС

Татьяна носит форму с 2011 года, сын стал ее коллегой этим летом. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

При выборе профессии дети части следуют за родителями. Так складываются целые трудовые династии. В преддверии Дня матери рассказываем историю психолога Миасского пожарно-спасательного гарнизона Татьяны Башкирцевой. Этим летом ее коллегой стал сын. Сейчас лейтенант Александр Башкирцев — замначальника 29-й ПСЧ.

— Пришел ли Саша на службу за мной? Нет, это был его осознанный выбор. С 6 класса он ходил на тренировки по пожарно-прикладному спорту, общался с ребятами-пожарными, с офицерским составом. Так складывалось его представление об МЧС России, — вспоминает Татьяна Башкирцева, но все-таки признается, что именно она посоветовала сыну пойти на тренировки.

— Решение принималось мной самостоятельно. Давно выбрал для себя эту сферу, — подтвердил Александр.

Поскольку все кандидаты на службу в МЧС проходят психологический отбор, а его как раз проводит Татьяна, Александра отправили на проверку в Главное управление. Это необходимо, чтобы соблюсти профессиональную этику.

«На работе мы — коллеги», — отмечают Башкирцевы. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Родители поддержали выбор Александра, хотя не понаслышке знают, что такое — спасать чужие жизни. Говорит: буду волноваться, переживать и ждать. Татьяна Александровна не раз была на месте происшествий, чтобы оказать пострадавшим психологическую помощь.

— Знаю. Видела, ощущала, насколько это тяжело физически и морально, — отмечает она. — Не каждый сможет войти в горящее здание, где дым, огонь, нечем дышать, ничего не видно. Не каждый сможет оказать помощь зажатому человеку в аварийном автомобиле, видеть боль и страдания людей, которые порой выливаются агрессией на сотрудников.

Обо всех выездах Александр рассказывает маме уже после того, как вернется. Говорит, оберегает ее, чтобы лишний раз не волновалась.

— Тревога матери за своего ребенка понятна, но правильно подобранными словами можно ее немного уменьшить. Я обычно спокойно и четко даю понять, что все хорошо, все прошло или пройдет по плану, — рассуждает Александр.

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