Ушла от Маслякова к Богу: как повернулась судьба звезды КВН начала нулевых

Диана Тевосова в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM)

Диана Тевосова в начале нулевых сияла на сцене КВН в составе команды «Незолотая молодежь» вместе с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Но судьба так круто повернула вектор ее жизни, что теперь она — крестная мама внучки Александра Маслякова и советник председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. КП-Челябинск узнала у Дианы, как так получилось, почему нашумевший сериал с Настей Ивлеевой — плохой, а также стоит ли запрещать Гарри Поттера из-за пропаганды колдовства.

Зачастую бывшие КВНщики уходят в Comedy Club и другие юмористические проекты, а вы ушли в церковь. Как так получилось?

— Я сама в шоке, как сложилась моя судьба. Знаете, это происходит, когда полагаешься не на себя, а на волю божью. Просто в какой-то момент времени я жила как и многие, мне казалось, что я про себя все знаю, и мне было бы здорово заниматься какими-то вещами. А вот Господь внес свои коррективы, чему я очень рада, потому что сейчас живу гораздо более счастливой жизнью, чем раньше. Кто-то скажет, что это произошло случайно. Но я в случайности не верю, уж слишком много таких знаковых случаев было в моей жизни. Конечно, это был Его след и промысел, Он направил стопы мои в сторону церкви, чему я очень рада.

Диана Тевосова в составе команды КВН «Незолотая молодежь»

Не считаете ли тот период в КВН ошибкой, и что если бы пришли к православию раньше, не играли бы совсем?

— Такого не было. Я даже недавно размышляла, моя прошлая жизнь в какой-то степени была с оттенком греховности. Я жила так, как хотела, делала, что хотела, и мне было все равно, кто и что подумает обо мне. Но недавно ко мне стало приходить осознание, что даже в прошлом у меня были просветы. Таким образом, я думаю, что после покояния человек меняется. Господь каким-то образом дает иное осознание и я себя даже в прошлом вижу иначе. Более того, многие мои друзья КВНщики, которые работают сейчас в «Камеди», говорят, что не могут уже представить меня иной: «вроде бы на тебя смотрим и видим тебя такую, какая ты сейчас, а ту прошлую тебя не помним».

Но сказать, что я о чем-то жалею... Я жалею о грехах, которые я делала, это правда. Мне правда хочется многое в жизни изменить. Даже изменить то, где я была неправа. Ведь покаяние - это изменение жизни не только на словах, это на деле. Ты должен полностью исправить весь смысл своего бытия.

Насколько нам известно, вы являетесь крестной мамой внучки Александра Маслякова. Что для вас значит — быть крестной мамой?

— Для меня это, прежде всего, духовное воспитание. Часто крестных родителей берут для такого, знаете, статуса. А на самом деле крестный родитель где-то даже больше чем биологические мама и папа. Хорошо бы, чтобы крестные родители занимались духовным развитием ребенка, прививали любовь к церкви, Святым и к литургии. Это было бы здорово.

У меня много крестных детей, и мне приятно, что я включена в их жизнь и могу где-то помочь. Бывает так, что не складываются отношения, тогда нужно молиться. Молитвенная поддержка — она вообще самая главная.

Недавно вышел сериал «Монастырь», где главная героиня — заядлая тусовщица, которая нажила себе проблем и вынуждена скрываться в монастыре. Сериал нашумел в сети из-за сцены с обнаженной Анастасией Ивлеевой. Вы сказали, что «там плохо все, начиная от концепции идеи до воплощения». Почему, что с ним не так?

— Во-первых, для меня очевидно, что человек, который писал этот сериал, пытался скопировать зарубежный сериал «Молодой папа». Тот произвел большой эффект на все слои населения, там очень вкусно подана тема, сценарий, хорошая драматургия, шикарно показаны церковные сцены. И, конечно, показан глубокий конфликт.

В сериале «Монастырь» я вижу лишь попытку повторить все это. Но дело в том, что опошливание — это один процесс, как раз то, что я наблюдаю. А вот сделать искусство — это другое. Чтобы кино стало искусством, должна быть синергия человека с богом. А когда человек с богом не связан, он пытается как кальку повторить, а у него не получается. Ему таланта не хватает или инструментария. Он подглядывает всего лишь. Про диалоги я вообще молчу.

Кстати, сериал нашумел, в том числе, из-за сцены с обнаженной Анастасией Ивлеевой, видео разлетелось по соцсетям.

— Я об этом и говорю: показана интимная и сексуальная сцена, и тут же показывается литургия. Они специально создают провокационные сцены. Когда человек не может снять крутое кино, ему приходится делать провокации на таком низком уровне, чтобы его хоть кто-то посмотрел. Для меня это однозначно провальное кино.

Вместе с супругом вы тоже создаете сериалы. «257 причин чтобы жить» — где главная героиня боролась со смертельной болезнью, «Контейнер» — тема суррогатного материнства. Почему выбираете такие тяжелые темы?

— Я бы не сказала, что они сильно тяжелые. Это темы, в которых достаточное количество людей пребывает и не понимает, как с этим жить, куда дальше двигаться, чем вдохновляться. Там поставлено много вопросов, на которые человек должен ответить. Тема сурогатного материнства нашла широкий отклик в нашем обществе. Я вот недавно выступала перед студентами и те были удивлены, что церковь отвергает тему суррогатного материнства. Для них это было таким открытием. Пришлось объяснять, почему так.

А в этом нет противоречий? Вы придерживаетесь веры, но при этом работаете над сериалом про суррогатное материнство.

— Абсолютно нет. Мы же как раз поднимаем актуальные вопросы, понимая, что значит создавать популярное коммерческое кино сегодня. Мы вкладываем туда те смыслы, которыми сами живем, и в этом плане мы сами себе не врем. Если мы считаем, что тема суррогатного материнства — это плохо, то мы об этом так и говорим. Но делаем это классно и красиво.

Недавно появилась новость о том, что православные активисты предложили минкульту запретить «Гарри Поттера», якобы там пропагандируется колдовство и сатанизм. Как вы считаете, это не перебор?

— Я про это впервые слышу. Мои дети смотрели этот фильм, мы его вместе разбирали, и у меня он не вызывает таких чувств и эмоций. Но я говорю за свою семью, а выдвинутые требования наверняка базируются на каком-то печальном опыте. И не учитывать его мы не можем, потому что все личности разные. Если вдруг действительно были какие-то основания и мы понимаем, что там произошло что-то плохое, оно требует нашего внимания. В этом смысле даже хорошо, что будет создана комиссия, которая рассмотрит вопрос и придет к каким-то выводам.

В Челябинск вы приехали на форум православной молодежи. А насколько православие сейчас популярно среди молодежи? И чем их можно привлечь в церковь?

— Я считаю, что православие будет всегда популярно, потому что оно несет вечные ценности. Безусловно, в православии очень важны медийные люди, и они есть. Это привлекает внимание молодежи, когда они узнают, что люди, которые служат для них примером, тоже веруют. У нас это Аскольд Запашный, Михаил Башкатов, Руслан Тагиев из группы «Градусы», Сергей Жуков, Андрей Гайдулян. Они продвигают эти ценности в своих сферах.

Я говорю людям, что есть смысл прислушаться к этим ценностям, потому что я на себе их испытала, и моя жизнь поменялась в лучшую сторону. Вот ты ходишь несчастный, а будешь счастливый, плохо что ли? Люди порой не знакомы с этой частью, и когда ты начинаешь им объяснять это простыми словами, они тянутся. Возникают вопросы, а что прочитать, что посмотреть. Просто нам не хватает порой времени и медийных встреч с молодежью.

Как в этом плане дела обстоят в Челябинске?

— Челябинская епархия активно ведет эту работу. Мы приезжаем и видим, что она налажена на уровне вузов, у вас митрополит прекраснейший. За ваш край в меньшей степени есть смысл переживать. Челябинск в этом плане один из передовых городов в стране. Мы были в юридическом институте, и по количеству рук, кто верующий, а кто нет — у вас примерно 50 на 50.

Нужно с молодежью разговаривать, знакомить с православными проектами. Вообще проекты, где они могут творить какие-то добрые дела — это хороший вектор жизни. Вообще человек готов помогать другому человеку, ему это нравится, это сближает. А поскольку у есть хорошие отцы, митрополит и хорошая повестка дня, в этом смысле Челябинск является тем городом, который можно ставить в пример.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru