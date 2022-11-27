В челябинском баре посетители устроили массовую драку, есть пострадавший

Изначально в драке сошлись четверо человек, но потом количество участников возросло. Фото: 2gis.ru

В Челябинском баре «ПМ» на улице Свободы произошла массовая драка, в ходе которой пострадал один человек. На место происшествия пришлось вызывать полицию. Об этом КП-Челябинск рассказал один из очевидцев.

— Четверо парней что-то не поделили и сошлись в драке двое на двое. В конфликт пришлось вмешиваться охранникам, но их тоже начали бить. Потом и остальные посетители подключились к драке, — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о выезде сотрудников полиции на место подтвердили. Сейчас устанавливаются обстоятельства конфликта.

— Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. На место выехали сотрудники полиции. За медицинской помощью обратился один человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В соцсетях также появились сведения о стрельбе во время драки. Однако в полиции эту информацию опровергли.

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