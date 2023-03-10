Челябинцу с четвертой стадией рака восстановили челюсть из костей голени

После пересадки Евгений может есть и говорить как раньше. Фото: пресс-служба Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины

Челябинцу восстановили нижнюю челюсть из собственной малоберцовой кости. Операцию провели в областном онкоцентре, так как она понадобилась из-за четвертой стадии рака слизистой полости рта.

Четыре месяца Евгению Вишникину из Челябинска было больно есть – во рту появилось какое-то новообразование. Надеялся перетерпеть, но время шло, а лучше не становилось. Тогда пошел к стоматологам, они помочь не смогли и отправили в онкоцентр. Врачи подтвердили – на слизистой рта растет плоскоклеточный рак.

Времени на раздумья не было – нужно было спасать то, что осталось от челюсти. Специалисты провели уникальную микрососудистую операцию: удалили пораженный раком участок нижней челюсти и заменили его лоскутом, который «собрали» из костей голени пациента. Хирурги работали без перерывов 6,5 часов.

− Для формирования дуги и угла нижней челюсти потребовался 8-сантиметровый участок его малоберцовой кости, − отметил специалист по микрохирургии отделения опухолей головы и шеи областного онкоцентра Артем Гарев.

При помощи специальных пластин враче закрепили кусочки костей до их полного сращивания. Потом закрыли дефект слизистой полости рта и подключили лоскут к кровотоку шеи, чтобы он прижился.

Благодаря этому Евгений может как раньше шевелить языком и мышцами лица, глотать и говорить. Изъятый кусочек голени тоже не ограничивает пациента – он ходит без дополнительной опоры.

Отметим, проведение подобных хирургических вмешательств — большая редкость, и они являются настоящим прорывом в реконструктивно-пластической хирургии. Ранее их не проводили ни в одном учреждении Челябинской области. Теперь такой вид помощи стал доступен южноуральцам.

Такие операции уникальны. Проводят их в основном в федеральной онкоцентрах. Но теперь будут и в нашем областном центре онкологии и ядерной медицины.

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