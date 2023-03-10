Погода на апрель 2023 в Челябинске: сколько дней будет лить в самый дождливый месяц весны

Апрель считается самым весенним месяцем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда на Урале начинается настоящая весна? Кто-то отсчитывает от весеннего равноденствия 21 марта, кто-то – от возвращения птиц и набухания почек, а вот метеорологи – от среднесуточной температуры воздуха выше нуля градусов. В Челябинске чаще всего такое бывает после 6 апреля. Так что апрель можно по праву считать самым весенним месяцем, когда тает снег и льет дождь. Какую погоду на это время нам прогнозируют синоптики?

По усредненным за 10 лет данным Яндекс.Погоды, среднесуточная температура выше 0 в апреле закрепляется уже с начала месяца. В это время жителей Челябинска вообще не беспокоит минус. Мало того, в течение апреля температура медленно поднимается с +3 до +14 градусов днем, и с нуля до +9 ночью.

Солнышко в апреле обычно радует мало: сейчас сервис показывает четыре таких дня Чаще всего пасмурно. А еще — дождливо, из 30 дней льет 12.

— Апрель в Челябинске — самый дождливый и ветреный месяц в году. Климат можно охарактеризовать как холодный. Средняя температура днём в апреле 9 градусов тепла. Дожди преимущественно слабые, — отметили в Яндекс.Погоде.

Сервис «Погода.Mail» дает долгосрочный прогноз погоды на апрель на основе последних 14 лет. Несмотря на то, что с первого же числа днем на улице тепло, ночные температуры опускаются ниже нуля вплоть до 10 апреля.

А вот с этого момента столбики термометров резко поднимаются: если в начале месяца +3…+5, то в середине уже +8…+12. При этом максимальная температура, которая обычно бывает в апреле, это 14 градусов тепла днем.

Синоптики сервиса «Гисметео» предполагают, что начало апреля будет не только холодным, но и с нежным. С 1 по 9 число ледяные осадки вперемешку с дождем выпадут восемь раз! А днем температура на улице опустится до минус двух.

Зато после 10 апреля распогодится: ожидается солнечная неделя, а столбики термометров поползут вверх от +5 до +16 градусов. С 17 апреля погода начнет меняться. Ждут температурные качели от +2 до +15. И кратковременные дожди.

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