В Челябинской области лавина сошла на поселок

Спасатели принудительно спустили снег со скалы, чтобы не случилось новой лавины. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Аше сошедшая с гор лавина затронула жилой район. Снежная масса устремилась на поселок Чапаевский. Она снесла деревья, накрыла огород в частном секторе, разрушила стоявшую там летнюю веранду и дошла до задней стены жилого дома.

Фото: кадр из видео ТВЖ Аша, vk.com/reporter_tvg

К счастью, люди не пострадали, но хозяину пришлось изрядно потрудиться, откапывая свой участок.

Фото: кадр из видео ТВЖ Аша

Как пояснили в поисково-спасательной службе Челябинской области, на хребте Каратау каждый год много снега. Но в этом году сугробы оказались толще прежнего, набрали критическую массу и сорвались с горного склона. Жителей поселка спасла заранее вырытая перед участками защитная траншея. Если бы она не отвела существенную часть лавины, ущерб был бы серьезней.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели решили не дожидаться новых ударов стихии и вручную спустили снег с опасных скальных участков в Аше. Они надели альпинистское снаряжение, обвязались страховочными тросами и с помощью специально сделанных для этого лопат-резаков убрали со скал снежные шапки.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— За день противолавинных работ были очищены три уровня хребта, общей протяженностью более 300 метров, — уточнили в поисково-спасательной службе.

Там добавили, что принудительно спускают снег с гор несколько раз в год, чтобы предотвратить скопление сугробов и образование лавин. В нынешнем сезоне от лавин уже обезопасили Миньяр: там в потенциально опасной зоне под горой Ягодная находится дорога к горнолыжному комплексу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru