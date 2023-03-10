В Челябинской области опрокинулся автобус с пассажирами

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинской области 10 марта в аварию попал пригородный автобус «Верхний Уфалей – Нижний Уфалей». Он съехал с дороги и опрокинулся.
Внутри в момент аварии находились семь человек — шесть пассажиров и водитель. Травмы получили три пассажира, в одном случае потребовалась госпитализация.
— Пострадавшую женщину госпитализировали в центральную городскую больницу Верхнего Уфалея. Остальные пассажиры разъехались самостоятельно, — рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионально ГУ МЧС.
Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
Спасатели выезжали на место аварии и убедились, что автобус не загорится и никого не надо оттуда вытаскивать с помощью социальных инструментов.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Причины происшествия сейчас выясняют. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, мужчина уже 30 лет за рулем. при этом за последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил движения.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Ранее в Челябинской области один грузовик протаранил и опрокинул второй.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru