В Челябинской области опрокинулся автобус с пассажирами

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области 10 марта в аварию попал пригородный автобус «Верхний Уфалей – Нижний Уфалей». Он съехал с дороги и опрокинулся.

Внутри в момент аварии находились семь человек — шесть пассажиров и водитель. Травмы получили три пассажира, в одном случае потребовалась госпитализация.

— Пострадавшую женщину госпитализировали в центральную городскую больницу Верхнего Уфалея. Остальные пассажиры разъехались самостоятельно, — рассказали в восьмом пожарно-спасательном отряде регионально ГУ МЧС.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели выезжали на место аварии и убедились, что автобус не загорится и никого не надо оттуда вытаскивать с помощью социальных инструментов.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Причины происшествия сейчас выясняют. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, мужчина уже 30 лет за рулем. при этом за последний год его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил движения.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Ранее в Челябинской области один грузовик протаранил и опрокинул второй.

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