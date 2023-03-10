Дорога слишком тесна для них обоих: в Челябинской области один грузовик протаранил и опрокинул второй

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

В Челябинской области днем 9 марта произошла авария с участием грузовых автомобилей.

ДТП случилось на дороге Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым. Друг в друга врезались обычная грузовая «Газель» и фургон-холодильник.

Одному из водителей показалось, что на дороге слишком мало места. Как рассказали в ОМВД по Аргаяшскому району, 24-летний мужчина, управлявший фургоном, не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал.

Протараненная машина после столкновения опрокинулись ее 57-летний водитель остался цел. Не пострадал и 24-летний нарушитель.

— В отношении водителя 1998 года рождения вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1, статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), — уточнили в полиции.

Неаккуратного водителя оштрафуют на 1,5 тыс. рублей.

Напомним, в Челябинске иномарка врезалась в киоск. Пострадала продавщица.

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