«Угрожала перестрелять всем ноги»: женщина в камуфляже и балаклаве перепугала жителей «Паркового» жуткими «подарками»

В одну из квартир женщина кинула похоронный букет и напугала хозяйку. Фото: камеры видеонаблюдения, Макс Варламов / vk.com

В Челябинске жителей микрорайона «Парковый» напугала женщина в камуфляже и балаклаве. Вчера вечером, 11 марта, она разносила странные «подарки» по квартирам, только их никто не заказывал и не ждал, пишут в социальных сетях встревоженные челябинцы.

Они разместили видеозаписи с камер наблюдения, где видно как «доставщица» ходит по подъезду, распугивая своим видом жителей: женщина с ребенком спешно забегают в лифт, с опаской оборачиваясь на появившуюся позади женщину в военной униформе.

УГРОЖАЛА ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ ВСЕМ НОГИ

Переодетую женщину видели в нескольких домах, на Краснопольском проспекте 23 и 19б. В одну из квартир она достучалась – вручила хозяйке жуткий презент.

– Два цветка как на могилу в черной бумаге принесла женщине, сказав, что доставка. Зашла на порог и кинула в квартиру, ушла, – рассказывает в соцсетях Вера Арсланова. – Потом ее видели уже с новым подарочком в черной коробке с синей ленточкой. Повторно вызвали полицию. Пока они ехали, она убежала на общий балкон дома 19б, переодевалась там и выкрикивала угрозы, что она с Украины и перестреляет всем ноги.

Женщина с ребенком стараются быстрее забежать в лифт, завидев подозрительную «доставщицу». Фото: камеры видеонаблюдения, Макс Варламов / vk.com

От полиции женщине удалось скрыться. Однако позже правоохранители ее настигли.

– Оперативники установили личность женщины и адрес ее проживания. Она доставлена в Отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску для дальнейшего разбирательства. Выясняются мотивы совершенного ею поступка, – сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

По информации КП-Челябинск, у женщины произошел конфликт с жительницей «Паркового» на почве личных неприязненных отношений из-за мужчины. Разносила «подарки» задержанная будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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