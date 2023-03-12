Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Автомобилиста», решающий матч серии плей-офф КХЛ пройдет в Екатеринбурге

«Металлург» дома выиграл у «Автомобилиста» (6:3) сравнял счет в серии плей-офф до четырех побед. Фото: ХК «Металлург»

У «сталеваров» сегодня, 12 марта, не было права на ошибку и команде нужно было спасать сезон. Двумя днями раньше «Металлург» в гостях уступил «Автомобилисту» в Екатеринбурге, и в серии до четырех побед повели «шоферы» (3-2).

В Магнитогорске хозяева (к слову, «Металлург» — 4-кратный обладатель Кубка Гагарина) при полных трибунах заставили болельщиков вскочить со своих мест уже на 16-й секунде матча. «Металлург» выиграл вбрасывание, Неколенко от борта выдал классный пас на пятачок на Акользина, и тот замкнул передачу — 1:0. Но уже через три с лишним минуты «Авто» сравнял счет, играя в большинстве — 5 на 3 (гол — Ник Эберт). Но на 14-й минуте Семен Кошелев удачно выбрал позицию перед воротами и закинул шайбу в незащищенный от голкипера угол. «Сталевары» снова вышли вперед — 2:1.

Уже на старте второго периода соседи из Екатеринбурга огорчили болельщиков «Металлурга»: при игре в большинстве Сергей Широков с пятачка переправил шайбу в ворота канадского защитника ворот хозяев Эдди Паскуале.

У «Автомобилиста», похоже, с реализацией численного большинства полный порядок. «Магнитка» же, как сказал после недавнего матча в Екатеринбурге главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев, слишком много удаляется и это негативно сказывается на результате.

Третий отрезок матча начался при счете 2:2 — решающая 20-минутка.

Зато третий период со старта оказался голевым: сначала Дронов вывел Магнитку вперед, потом Кертис Волк выровнял преимущество (кстати, снова при игре в большинстве), но Павел Акользин, сделав дубль в этом матче, опять вывел «Металлург» вперед — 4:3. А за три минуты до сирены Акользин оформил хет-трик, и Магнитка повела с преимуществом в две шайбы. А незадолго до конца периода Денис Зернов забросил шайбу в пустые ворота. Итог — 6:3 в пользу «Магнитки».

Счет в серии до четырех побед 4-4. Теперь все решится в Екатеринбурге 14 марта. Победитель этой серии сыграет в 1/2 финала Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом».

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