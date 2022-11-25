Объединились ради научного прогресса: ученые поделились своим достижениями на Днях науки в Челябинске

Вклад в науку Челябинской области уже начал давать практические результаты. Фото: пресс-служба ЮУрГУ.

Научное сообщество Южного Урала и кураторы этой сферы встретились в Челябинске, чтобы обсудить совместные исследования и приблизить свои планы к применению на практике. В сессии приняли участие губернатор Алексей Текслер, председатель Уральского отделения РАН Виктор Руденко, представители Совета Федерации, ректоры вузов.

За последние несколько лет наука в Челябинской области получила существенную поддержку. Так, при содействии губернатора Алексея Текслера в Челябинске отрылось отделение Уральской академии наук, мы вошли в Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, появились совместные гранты с Российским фондом фундаментальных исследований, субсидии на жилье получили молодые ученые.

Теперь, когда оборван доступ ко многим зарубежным научным достижениям, исследования приобрели особо актуальный характер.

— Вопрос науки является сегодня ключевым, для того чтобы по настоящему оценить возможности нашего региона в будущем, — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к научному сообществу. — Если говорить в практической плоскости, какие стоят перед нами задачи, я вы делил несколько: непосредственно рост объемов научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, кадры, образование и поддержка проектов бизнесом. Наша задача, как правительства региона, быть модератором этого процесса.

РАЗРАБОТКИ УЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Особый акцент губернатор сделал на программе «Приоритет 2030», по которой вузы-участники получают от 100 млн рублей на открытие студенческих технопарков и обновление лабораторий. В Челябинской области отбор прошел пока один вуз.

— Ставим задачу другим нашим вузам — участвовать в «Приоритете 2030», готовы помогать, — подчеркнул губернатор. — Там серьезный отбор. Этим во многом определяется престиж региона и финансирование, в том числе.

Тем временем, челябинские ученые уже представили новые разработки в области экологии и пищевой промышленности. Научная группа ЮУрГУ разработала технологию по лучения биоразлагаемых материалов на основе растительного сырья. Это альтернатива одноразовой пластиковой посуде, которая разлагается больше века.

— У нас есть проектная команда, взаимодействуем с Индией, другими странами, — рассказывает участник проекта, аспирант Артем Малинин. — Сейчас такой стаканчик держит влагу от получаса до часа, но он моментально начинает разлагаться, попадая в землю. Продолжаем работать над свойствами.

Еще одна разработка — добавки в хлеб, с которыми продукт лучше усваивается. Ими уже заинтересовались ведущие хлебокомбинаты Челябинска. Также создана технология для обеззараживания зерна в хранилищах, которая особо актуальна при таком наращивании урожайности, которая наметилась в регионе.

ПРОФЕССИЯ УЧЕНОГО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Региональная поддержка науки во многом касается сегодня привлечения в профессию молодых кадров. Гранты на общую сумму в 100 млн рублей в равных долях финансируются РФФИ и Челябинской областью. Они позволяет ученым вести исследования, важные именно для Южного Урала, а также не думать о дополнительном заработке.

В Челябинской области молодые ученые имеют право на субсидии для покупку жилья. В 2023 году 45 талантливых исследователей получат по 1,5 млн на решение жилищной проблемы.

— Важно, чтобы в регионе были люди, которые могли заниматься исследованиями и разработками, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Это общая задача, начиная с профориентации в школе. Конечно, это система и среднего специального образования, и вузов. В вопросах образования и кадров у нас главным проектом стал межвузовский кампус. В нем будут развиваться несколько важных направлений: интеллектуальное производство, экология и живые системы.

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