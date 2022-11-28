«Никто не пытался помочь»: двух подростков из Озерска наградили медалями МЧС за спасение детей из горящей квартиры

Кирилл и губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В прошлую новогоднюю ночь в Озерске произошло настоящее чудо – двое подростков вывели из горящей квартиры двух девочек. Сегодня, 28 ноября, их наградили медалями МЧС России «За содружество во имя спасения». Памятные знаки в торжественной обстановке вручил глава Челябинской области Алексей Текслер.

17-летний Миша Ханнанов отметил Новый год с родителями, а потом пошел к друзьям. В одном из дворов вместе с другом Кириллом Арутюляном они услышали крики детей.

− Подняли головы, в районе четвертого этажа был густой дым. Мы не растерялись, сразу начали думать, что делать. Никто не открывал нам дверь в подъезд, − рассказывает Михаил.

− Я его закинул на козырек подъезда. Он начал ломиться в окно. Там уже женщина открыла нам подъезд, − добавляет Кирилл.

Медали МЧС Кириллу и Мише вручил губернатор Челябинской области. Фото: Ольга ЩАПИНА

Парни быстро забежали в подъезд, дверь в нужную квартиру была открыта. Ребята думают, что кричащие не вышли сами, потому что сильно испугались.

− В квартире были пожилая женщина и две девочки лет 5 и 13. Мы их быстро нашли и вывели. Посадили девочек в машину и пожарные приехали. Они бабушку вывели, − вспоминает Михаил.

Пожарных и скорую вызвали прохожие. Подростков удивляет: людей остановилось много, а помочь никто даже не попытался. Парни говорят, что даже не думали о том, чтобы тоже снимать видео, сразу решили – нужно спасать.

Миша и Кирилл даже не задумывали о том, что спасли девочкам жизни. Поэтому и не распространялись об этой истории особо.

− Мы сами об этом никому не говорили, только родителям. Моя подруга позвонила моей матери, начала захлебываться в слезах. Мать поняла, что что-то случилось и пошла домой. Она заходит, а мы сидим дома в копоти все, − вспоминает Кирилл.

На общем фото ребята рядом с губернатором. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Пожарными парни стать не хотят. Но будущие профессии пока только выбирают.

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