Садовые маршруты в Челябинске с 1 мая по 15 октября 2023: расписание автобусов

Садовые автобусы отличается литера "с" возле номера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дачный сезон в Челябинске длится 5,5 месяцев – именно столько из города до СНТ курсируют садовые маршруты. Их выпускают на линию с 1 мая. Всего в Челябинске 27 садовых маршрутов. Рассказываем об их расписании и направлении.

До садов возят два вида автобусов – городские и междугородние. Их отличительная особенность – литера «с» возле номера. Если номер состоит из двух цифр, значит, автобус ездит по городу, если из трех – выезжает в соседние районы. Мы составили памятку для дачников и поделили ее на 5 блоков, откуда отправляется транспорт.

С ЧМЗ:

№ 25с: ДК «Строитель» — сад «Искра» (Курчатовский район) — сад «Ферросад» (Калининский район)

№ 84с: ДК «Строитель» — сад «Надежда» (Сосновский район)

№ 93с: ДК «Строитель» — сад «Авиатор 2» (Сосновский район)

№ 102с: ДК «Строитель» — база отдыха «Автобусник» (Аргаяшский район)

№ 105с: ДК «Строитель» — сад «Узункуль» (ЧМЗ)

№ 106с: стадион «Мечел» — сад «Тимер» (Сосновский район)

С Северо-Запада:

№ 60с: СНТ «Вишневый» (Сосновский район)— через Чичерина — СНТ «Надежда» (Сосновский район)

№ 107с: ул. Чичерина — сад «Кировский» (Сосновский район)

№ 110с: ул. Чичерина — сад «Электрометаллург» (Сосновский район)

№ 117с: ул. Чичерина — сад «Тракторосад-5» (Сосновский район)

№ 120с: ул. Чичерина — сад «Курчатовец» (Сосновский район)

№ 128с: ул. Чичерина — сад «Кировский-2» (Сосновский район)

№ 170с: Комсомольский проспект — сад «Песчаное озеро» (Аргаяшский район)

С центра:

№ 67с: областная больница — сад «Вишневый» (Сосновский район)

№ 103с: Теплотехнический институт — сад «Лесная поляна» (Красноярский район)

№ 119с: Теплотехнический институт — сад «Теплостроевец (Сосновский район)

№ 121с: областная больница — сад «Заречный» (Сосновский район)

№ 131с: областная больница — сад «Курчатовец» (Сосновский район)

С Советского района:

№ 37с: железнодорожный вокзал — сад «Жилищник» (Советский район)

№ 38с: ул. Чистопольская» — сад «Трубопрокатчик 3» (Ленинский район)

№ 65с: железнодорожный вокзал» — сад «Трубопрокатчик 4» (Ленинский район)

№ 70с: ул. Чистопольская — сад «Трубопрокатчик 2» (Ленинский район)

№ 90с: железнодорожный вокзал» — сад «Кристалл» (Советский район)

№ 112с: железнодорожный вокзал — сад «Кузнец-3» (Еткульский район)

№ 198с: ул. Чистопольская — сад «Любитель» (Копейск)

С ЧТЗ:

№ 21с: остановка ЧТЗ — «ТЭЦ 3» (Тракторозаводский район)

№ 57с: ул. Мамина — станция Межозерная (Тракторозаводский район)

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