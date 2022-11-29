«Новые троллейбусы — просто космос!»: замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров рассказал, что поменяется в работе общественного транспорта

Общественный транспорт Челябинка продолжит меняться. Фото: Станислав ГЛАДКОВ

В Челябинске за последний год существенно обновился общественный транспорт. Реформа не всегда воспринималась однозначно, однако то, что перемены нужны кардинальные, ни у кого не возникало сомнений. Как изменится система оплаты проезда в общественном транспорте, и выйдут ли новые троллейбусы на линию в этом году? Куда поедет первый метротрам? О первых итогах транспортной реформы и планах на будущее в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) мы поговорили с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александром Егоровым.

«ЗАЙЦЫ» НЕ ПРОЙДУТ

— Александр Васильевич, в ноябре губернатор Алексей Текслер лично принял очередную партию новых автобусов. Чем они отличаются по своему наполнению?

— Обновление транспорта проводится внутри Челябинска и прилегающих районах, в том числе, Сосновском районе и Копейске. Помимо этого, в области также идет реформа. Касаемо обновления автобусов именно в челябинской агломерации, они были закуплены по программе «Безопасные качественные дороги», в рамках лизинга их приобрел частный перевозчик. По сути это первый долгосрочный контракт на 3 года, по которому большие современные комфортные автобусы купил частный перевозчик. Они вышли на 15-ом маршруте, всего 16 единиц. 15 из них работает, одна резервная. Так как согласно приказу Минтранса, 10% техники должно быть в резерве, чтобы заменить выпавшую технику.

Автобусы, в принципе, точно такие же, как мы закупали в прошлом году по программе «Чистый воздух» для муниципального предприятия. Из новшеств отмечу два нововведения, которые мы доработали. Первое — это кнопки на дверях. Их мы уже внедряем на новых вагонах трамвая. Когда начали внедрять концепцию системы кондиционирования, а это очень важно в нашем уральском климате, чтобы двери постоянно не открывались, и салон не охлаждался зимой, либо не нагревался летом, придумали кнопки. Их давно использует Москва (уже 5-7 лет), и мы тоже начинаем внедрять. Чтобы выйти или войти, пассажир должен нажать кнопку открытия двери. Причем она с функцией памяти. Если пассажир едет внутри, он может нажать заранее, с начала остановки, она запомнит его действие, и уже когда автобус остановится, водитель разблокирует все двери. Второе — это дополнительный валидатор на входе в центральную дверь, чтобы людям было проще расходиться в разные стороны салона. То есть теперь четыре валидатора ставится на весь салон.

Автобусы с новой начинкой принял губернатор Алексей Текслер Фото: Егор ИВЛЕВ

— На презентации автобусов также рассказывали про новую систему контроля за пассажирами. Что она делает?

— Мы продолжаем цифровизацию всего транспорта, поэтому на все виды транспорта начинаем устанавливать датчики пассажиропотока. Это специальный датчик, который устанавливается над каждой дверью и считывает входящих и выходящих пассажиров. После этого данные аккумулируются и передаются на базу. Так можно анализировать загрузку транспортного средства, оборачиваемость отдельных остановочных пунктов. Это нужно для дальнейшей модернизации и оптимизации сети, чтобы какие-то остановки, например, улучшить. Видим, что много людей здесь заходят, значит нужно повесить табло прибытия, поставить павильон более широкий. Если мы видим, что загрузка транспорта на определенных участках сети небольшая, то мы можем изменять маршрут движения по другим улицам.

— И будет видно, кто не заплатил?

— Как раз сейчас дорабатывается интеллектуальная транспортная система, куда будет передаваться информация с этих датчиков и одновременно информация с валидаторов. В каждом автобусе на экране либо на мобильном приложении у контрольно-ревизионной службы, которая зайдет на проверку безбилетников, будет выводиться, сколько пассажиров вошло в автобус, сейчас едет, и сколько из них оплатили проезд. То есть разница — это «зайцы», которые не оплатили. Контрольно-ревизионные службы в следующем году уже будут направляться именно в автобусы, где максимальное число «зайцев».

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА БУДЕТ НЕ НУЖНА

— Расскажите, как обновилось автобусное движение в этом году?

— С 1 января этого года по сути запущен первый этап транспортный маршрутной реформы. Появились магистральные маршруты, которые ходят чаще 10 минут в пиковые часы, мы обеспечили связанность для жителей многоэтажных микрорайонов, которые были построены на окраине: Чурилово, «Ньютон», «Парковый», «Парковый-2». Начали именно с этих самых проблемных микрорайонов. Постепенно все маршруты будут переведены на регулируемый тариф. Это значит, что они будут принимать транспортные, банковские и социальные карты — все льготы. К концу транспортной формы все маршруты будут работать по регулируемым тарифам. Также это значит, что каждый маршрут будет передавать данные ГЛОНАСС о своем местонахождении, и система будет автоматически контролировать соблюдение расписания.

— С 1 декабря планируется вернуть на улицы автобусы-гармошки. Это будут новые машины, на каких маршрутах?

— Раньше во многих городах-миллионниках действовали как трамвайные сцепки, так и автобусы и троллейбусы-гармошки. На магистральных маршрутах пассажиропоток превышает вместимость обычных автобусов большого класса. Длина гармошки составляет порядка 18 метров. Обычный автобус в полтора раза короче. Мы провели мониторинг пассажиропотока на 64-ом маршруте, и, в первую очередь, будем выводить гармошки на него. С 1 декабря поедут уже три автобуса-гармошки. Впоследствии остальные гармошки будут выводиться также на этот маршрут и еще на 4-ом маршруте, потому что там тоже высокий пассажиропоток. Этот тренд продолжится и в следующем году.

Оператор Челябинской области выделил финансирование на закупку двух таких новых автобусов, они появятся в конце первого квартала следующего года. То есть это будут экологичные автобусы особо большого класса на газу со всеми современными требованиями: кондиционером, низким полом, датчиками.

— Почему не до конца внедрили систему валидаторов? Как себя зарекомендовала эта система, привыкли ли люди?

— Мы видим что вся страна сейчас, все крупные города переходят к бескондукторной системе, то есть внедряют валидаторы, датчики пассажиропотока, борются с безбилетниками. Мы заблаговременно подняли штраф для «зайцев» до полутора тысяч, и сейчас развиваем нашу контрольно-ревизионную службу. В будущем все кондукторы будут заменены на валидаторы. Срок — конец транспортной реформы — 2025 год.

— В августе была повышена стоимость проезда и изменена система оплаты. Насколько оправдала себя эта мера?

— С 10 августа была изменена тарифная сетка челябинской агломерации. Стоимость проезда для большинства жителей, по нашим оценкам, уменьшилась, потому что длительные проездные стали дешевле на 300 рублей: с 1400 до 1100 рублей за месячный проездной с безлимитным количеством поездок и пересадок на всех видах транспорта. Что касается разового проезда, мы впервые ввели в Челябинске градацию по стоимости проезда в зависимости от способа оплаты: за наличный расчет она стала 30 рублей (самый дорогой способ), за безналичный — 26 рублей, по транспортной — 25. И мы увидели, что многие люди перешли с наличных денег на транспортные или банковские карты. Представляете, какие суммы отсчитывали кондукторы, деньги приходилось инкассировать, было воровство.

Мы стараемся уйти от наличных денег полностью, и это получается. Если раньше 56% платили наличными, то сейчас только 29%. И это прошло меньше полугода. Цель — дойти до показателей тех городов, которые раньше других запустили транспортную реформу. Это, например, Москва, Пермь. У них меньше 10% оплачивает проезд за наличные. Мы к этому показателю тоже придем. Молодое поколение все оплачивает телефоном, поэтому сейчас система оплаты проезда будет дальше модернизироваться. Будет разработано новое мобильное приложение. Можно будет даже не покупать транспортную карту, а завести мобильное приложение в телефоне и виртуально оплачивать через qr-код проезд в любом виде транспорта.

— Транспортная реформа — это не только Челябинск. Как проходит обновление в других городах области?

— Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в целом курирует развитие транспорта по всему региону. Транспорт внутри городов регулирует именно муниципальная власть. По челябинской агломерации полномочия переданы на областной уровень, поэтому мы занимаемся реформой в Челябинске, Копейске и Сосновке. От ее успешности будет зависеть дальнейшее распространение передачи данных полномочий по другим агломерациям. Тем не менее, мы модерируем, помогаем всем коллегам из муниципалитетов обновлять общественный транспорт. В этом году закуплено 154 единицы транспорта. Это 69 автобусов, 5 троллейбусов и 80 трамваев. Основное, конечно, обновление пришлось на Челябинск, где обновлено в этом году 30 трамваев и 16 автобусов. На Копейск приходится 24 новых автобуса. Магнитогорск и Златоуст активно развивают и обновляют трамвай, Миасс обновляет троллейбусы.

КОГДА ЖДАТЬ НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

— Все мы очень ждем первых новых троллейбусов в Челябинске. Когда они выйдет на линию?

— Троллейбусная система Челябинска находилась в сильно плачевном состоянии, поэтому было принято решение на уровне правительства региона обновить всю троллейбусную систему целиком, причем с привлечением частных инвестиций. Это огромные финансирование, которое невозможно выделить одномоментно из городского бюджета, либо даже из областного. За два года будет обновлено 168 троллейбусов, вся контактная сеть будет модернизирована, построено новое троллейбусное депо и проведена реконструкция существующего троллейбусного депо. Этот год был по сути — проектирование и передача необходимого имущества концессионеру. Новой троллейбус «Синанара» заканчивает сертификационные испытания. Ожидаем, что первые машины приедут к концу этого года.

Троллейбусы «Синара» были презентованы в Санкт-Петербурге и прибудут в Челябинск в декабре. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

— Но они не выйдут на линию в этом году?

— Это длительный технологический процесс. Во-первых, нужно будет переобучить водителей на эту машину. Во-вторых, обкатать саму машину, потому что она еще абсолютно новая, не ездила в другие городах. То есть это новый образец с высокими стеклами, современным салоном, кондиционером. Мы были на заводе в Санкт-Петербурге, смотрели эту машину, изучали изнутри — космическая модель, машина, которая поразит и удивит в положительном всех горожан. Выйдет на линию в следующем году. Мы не просто хотим сохранить существующую троллейбусную сеть, мы хотим ее увеличить в полтора раза. Часть троллейбусов приедут с увеличенным автономным ходом, то есть на батарейках, как электробус. Они поедут в новые многоэтажные микрорайоны без проводов. Троллейбус будет опускать автоматически рога по кнопочке в салоне, и будет ехать до 20 км на автономном ходу, потом обратно подниматься, состыковаться с сетью и дальше продолжать движение. Сейчас выпуск троллейбусов составляет порядка 100-110 единиц на линию. Мы планируем его нарастить через год-полтора до 150 единиц.

— Как в целом будет выглядеть общественный транспорт к завершению реформы?

— Формируется магистральный каркас — это трамвай и метротрам — самый скоростной вид транспорта. Следующий каркас — это как раз троллейбусный, и автобусы большого и особо большого класса. И уже третий уровень — это автобусы среднего класса. Мы планируем в следующем году массового обновлять средний класс, так называемые подвозящие автобусы, и малого класса — они будут ходить до пересадочных узлов с той бесплатной пересадкой, про которую мы с вами говорили. Поэтому первый троллейбусный маршрут появится на маршруте номер 12.

— Губернатор Алексей Текслер не раз возмущался тем, что в свое время продали троллейбусное депо, и нам сейчас приходится заново строить, восстанавливать. Эта работа уже ведется?

— Предыдущая администрация продала депо под торговый центр. Губернатор поставил задачу восстановить второе депо, и мы строим первое депо на улице Артиллерийской. Сейчас завершается работа по проектированию, будет проведена госэкспертиза по стоимости этих работ, и в следующем году это депо должно быть построено. Соответственно, оттуда первые новые троллейбусы как раз и планируется выпускать на линию. Сейчас из-за того, что депо были закрыты в свое время, часть троллейбусов ночует на конечных. Это значит, что они не проходят необходимое техническое обслуживание, мойку, мы видим, что ездят грязные троллейбусы. Когда мы построим второе депо и загрузим максимально 168 новыми троллейбусами на полную мощность, в каждом депо будет своя мойка, и они будут чистенькие, свежие.

— Когда нам ждать этого чуда? 2025 год или раньше?

— Сроки троллейбусной концессии — это планы реализации в следующем году.

— Также глава региона обозначил принципиальную позицию, чтоб троллейбусы должны производиться в Челябинске, а не в Питере. Готов ли ЧТПЗ к производству?

— Первые 20 машин производится на заводе в Санкт-Петербурге, но все последующие троллейбусы будут производиться в Челябинске. Министр дорожного хозяйства был на этом заводе, смотрел помещение. Уже сейчас идет расчистка территории, благоустройство и, конечно же, завод готов все это делать. Коллеги рассчитывают не только в Челябинск выпускать троллейбусы, но и в большем объеме их продавать в другие города нашей страны. У завода очень серьезные намерения в этом плане. Челябинская область сможет производить не только трамваи. Троллейбусы — это будет, конечно, колоссальный рывок вперед.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОТРАМА ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ ЭТАП

— Весной 2021 году губернатору Алексею Текслеру презентовали проект метротрамвая. Этой осенью глава региона спустился на станцию «Торговый центр» и сделал акцент на том, что договоренности в силе. Какая работа сейчас идет?

— Это один из ключевых мегапроектов. Метротрам будет в центре города спускаться под землю, чтобы не зависеть от дорожных заторов, не стоять в пробках, на светофорах, соответственно, у него будет повышенная скорость движения. А ближе к окраине он будет выходить на поверхность и двигаться по существующим трамвайным линиям как обычный трамвай.

Это будет обновленный подвижной состав. Проектом предусматривается 32 трамвайных вагона длиной 35 метров. Сейчас с подрядчиком мы проектируем эти вагоны, обсуждаем вместимость, количество мест, количество дверей, дизайн и так далее. Мы уже сейчас ведем эту подготовительную работу, несмотря на то, что закупка вагонов будет производиться через год-полтора.

Активно продолжается проектирование метротрама. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор осмотрел с проектировщиком несколько подземных сооружений, наметили дальнейшие планы. Весь этот год велась разработка технико-экономического обоснования данного проекта, чтобы переделать метро в метротрамвай. Изменение документации успешно завершено, пройдена госэкспертиза, сейчас будет стадия разработки самой уже конструкторской проектной документации и начало работ по подготовке станций, тоннелей. Сейчас уже для перехода на следующую стадию передается весь имущественный комплекс подрядчику для строительных работ, также мы показали коллегам наши трамвайное депо, которые тоже планируется реконструировать, чтобы там могли отстаиваться и обслуживаться вот эти длинные современные вагоны.

— Каким будет первый маршрут?

— Маршрут первой линии — это вертикальная линия. Она идет от проспекта Победы, заворачивает на юг, дальше — Торговый центр, станция под рекой Миасс, дальше — Площадь Революции — выход на улицу Овчинникова и на железнодорожный вокзал с перспективным продлением в Ленинский район. Это первый маршрут. Срок его запуска согласно текущей документации — конец 2025 года

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