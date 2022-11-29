«Сказал, что все будет хорошо, и попросил меньше смотреть телевизор»: участники спецоперации поблагодарили волонтеров из Кусы Челябинской области за посылку

Женщины собрали посылку и отправили землякам, которые служат на Донбассе.

Женщины из районного совета города Куса Челябинской области давно занимались благотворительностью: помогали семьям в трудной ситуации, инвалидам. Но узнав, что помощь нужна участникам спецоперации, начали собирать посылку. Помощи через свою маму попросил их земляк. Об этом КП-Челябинск рассказала председатель Кусинского районного света женщин Наталья Ростовцева.

— Наш земляк из Кусинского района находится в бригаде саперов под Донецком, — раскрыла подробности Наталья, — Он позвонил маме и сказал, что нужны спальные мешки и берцы, перевязочные материалы. Мы собрали и адресно отправили помощь. Мама командира, который возглавляет их бригаду, живет в Донецке.

Уже через неделю на телефон Натальи Ростовцевой позвонили с незнакомого номера. Признается, что сначала и трубку не стала брать. Но абонент оказался настойчив. Это земляк, который сейчас на Донбассе, решил лично передать слова благодарности.

— Даже сейчас тяжело говорить, вчера звонит, я была в шоке, — говорит Наталья. — Поблагодарил за помощь. Все дошло, даже вкусняшки получили, отправили очень много сала. Сказал мне: «Все будет хорошо, главное не смотрите телевизор».

Сейчас женщины Кусы собирают новую посылку: ищут для бойцов зимние берцы и теплые спальники.

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