Фото: Алия Мужипова

В районе челябинского поселка Новосинеглазово вечером во вторник, 29 ноября, над небом поднялся огромный клуб дыма. Перед этим горожане слышали взрыв, звук от которого дошел до жилых домов на Тополиной аллее.

— Аж дом затрясло, — говорит житель многоэтажки на улице Академика Королева.

— Был слышен громкий хлопок, от которого сильно зашатался дом. Весь город на ушах стоит, — рассказывает другой очевидец.

Взрыв в районе челябинского поселка Новосинеглазово произошел в результате работ на Новосмолинском карьере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет, сейчас объект работает в штатном режиме.

Момент взрыва попал на видео. Черный столб сняла камера «Интервсвязи», расположенная в Ленинском районе.

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