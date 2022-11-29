От звуковой волны затряслись дома: на предприятии по добыче щебня в Челябинске произошел взрыв

Столб дыма был виден из разных районов города. Фото: читатели КП

Вечером во вторник, 29 ноября, в районе челябинского поселка Новосинеглазово поднялся крупный клуб дыма. Но перед этим горожане услышали взрыв, из-за которого зашатались здания в радиусе нескольких километров от места инцидента. Звук даже дошел до жилых домов в районе Тополиной аллеи.

— Аж дом затрясло, — говорит житель многоэтажки на улице Академика Королева.

— Был слышен громкий хлопок, от которого сильно зашатался дом. Весь город на ушах стоит, — рассказывает другой очевидец.

Одна из камер уличного наблюдения в Ленинском районе Челябинска смогла заснять момент взрыва издалека. На кадрах видно, как черный столб дыма поднимается над небом, затем его уносит к востоку от города.

В ГУ МЧС по региону корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что взрыв произошел в результате работ на Новосмолинском карьере. Пострадавших нет, сейчас объект работает в штатном режиме.

— В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере Новосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено, — прокомментировали в чрезвычайном ведомстве.

По словам жителей Новосинеглазово, это уже третий взрыв за последний месяц. Правда, в предыдущие разы дыма не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru