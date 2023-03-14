В Курганской области для борьбы с лесными пожарами будет базироваться вертолет МИ-8

Вертолет МИ-8. Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Курганской области во время пожароопасного сезона будет базироваться вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Об этом губернатор Вадим Шумков договорился с МЧС России.

Во время лесных пожаров в 2022 году в регионе уже привлекали вертолет МИ-8 и самолет-амфибию Бе-200. Сейчас правительство забронировало технику заранее. Также в МЧС направлен запрос о предоставлении инженерной машины разграждения, специально созданной для «черчения» минерализованных полос шириной 3 метра, которые препятствуют распространению огня.

Похожую машину (без пулемета) запросили у МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместно с арендаторами лесных угодий в области в ближайшие недели планируют установить 25 камер наблюдения. А наиболее ответственные предприниматели закупают беспилотники для быстрого поиска возгорания и передачи координат пожарным

Губернатор Вадим Шумков же уверен, что техника – не панацея от лесных пожаров. В своем телеграм-канале он выпустил пост с тегом «ПожарнаяАвиацияОтГлупостиНеСпасает». Он отмечает, 90% возгораний начинаются из-за «человеческого фактора».

– Судя по погоде и количеству снега, изменение климата в наших краях — это данность. А весна может стать быстрой и сухой, с одновременной жарой и высокой ветровой нагрузкой, – отметил Вадим Шумков.

Губернатор призывает жителей области ничего не поджигать, не давать другим и сразу тушить небольшие возгорания, пока они не превратились в «большую беду».

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