В большей части изменения коснутся автобусов Фото: Егор ИВЛЕВ

С четверга, 1 декабря, в Челябинске изменится несколько маршрутов общественного транспорта. Мы собрали все нововведения в одном материале.

Новые маршруты в Челябинске с 1 декабря 2022

Запускается два новых социальных автобусных маршрута:

- № 95 «Чичерина — Преображенское кладбище» через проспект Победы, Новоградский проспект, Новоградский тракт;

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

- № 131 «Пос. Рощино — с. Долгодеревенское» соединит микрорайон «Светлый» посёлка Рощино и районный центр Сосновского района Долгодеревенское.

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

Изменение маршрутов автобусов в Челябинске

Изменятся три автобусных маршрута:

- № 7 «Политехникум — поселок ОПМС-42» будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда;

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

- № 27 «Фатеевка — Пригородный вокзал» теперь будет заезжать к пригородному ж/д вокзалу;

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

- № 51 Сосновка — Братьев Кашириных» проследует по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетская Набережная, Чичерина, Братьев Кашириных.

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

Изменится трамвайный маршрут № 5 «Завод Колющенко — ЧЭМК». Он будет следовать по улице Карла Маркса, вместо улицы Труда. Предполагается, что новая трасса сократит время в пути.

Инфографика: Челябинский общественный транспорт/t.me

Отмена маршрутов общественного транспорта

Два автобусных маршрута приостанавливают свою работу: № 16 «ЧМК — ЮУРГУ» и № 77 «Поселок ОПМС 42 — Петра Столыпина»

Что еще нового?

Один маршрут переводится на регулируемый тариф — это автобус № 213 «Кременкуль — Чичерина». То есть на нем будут действовать льготы.

А на семи маршрутах по результатам торгов поменялись перевозчики: это автобусы № 14, 33, 48, 51, 52, 136к и 158к.

— И самый долгожданный момент — на улицы города снова выйдут автобусы-гармошки! Сначала три единицы на маршрут № 64. В следующем году их количество станет еще больше, — сообщили в Telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru